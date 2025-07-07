Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его комментарий для hromadske. Актер и преподаватель Александр Завальский, которого выдвинули на должность уполномоченного по защите государственного языка, заявил, что лично не знаком с премьер-министром Денисом Шмыгалем, хотя именно его кандидатуру якобы подал именно он.

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Завальский рассказал о своей кандидатуре

В интервью Завальский предположил, что его могли выбрать из-за активной позиции по украинизации, которую он последовательно демонстрирует более 40 лет. Также он не исключает, что его кандидатуру могли рекомендовать из Министерства культуры.

Комментируя обращение более 30 известных культурных деятелей, которые просили оставить в должности предыдущего омбудсмена Тараса Кремня, Завальский подчеркнул, что подписанты высказались не против него лично, а в поддержку работы предыдущей команды, ведь боятся остановки процесса украинизации.

Существует страх, что процесс украинизации может остановиться или вообще повернуть не в ту сторону. Скажу ответственно: этого не будет. Украинизацию не остановить,

– сказал он.

В то же время кандидат считает, что штрафы за нарушение языкового закона должны остаться, однако их надо применять не сразу, а после предварительного разговора с нарушителем.

Напомним, Александр Завальский – заслуженный артист Украины, актер театра и кино, доцент кафедры сценической речи университета имени Карпенко-Карого и консультант по украинскому языку на нескольких телеканалах.