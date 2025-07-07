Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його коментар для hromadske. Актор і викладач Олександр Завальський, якого висунули на посаду уповноваженого із захисту державної мови, заявив, що особисто не знайомий із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, хоча саме його кандидатуру нібито подав саме він.

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Завальський розповів про свою кандидатуру

В інтерв’ю Завальський припустив, що його могли обрати через активну позицію щодо українізації, яку він послідовно демонструє понад 40 років. Також він не виключає, що його кандидатуру могли рекомендувати з Міністерства культури.

Коментуючи звернення понад 30 відомих культурних діячів, які просили залишити на посаді попереднього омбудсмена Тараса Кременя, Завальський підкреслив, що підписанти висловились не проти нього особисто, а на підтримку роботи попередньої команди, адже бояться зупинки процесу українізації.

Існує острах, що процес українізації може спинитися чи взагалі повернути не в той бік. Скажу відповідально: цього не буде. Українізацію не спинити,

– сказав він.

Водночас кандидат вважає, що штрафи за порушення мовного закону мають залишитися, однак їх треба застосовувати не одразу, а після попередньої розмови з порушником.

Нагадаємо, Олександр Завальський – заслужений артист України, актор театру і кіно, доцент кафедри сценічної мови університету імені Карпенка-Карого та консультант з української мови на кількох телеканалах.