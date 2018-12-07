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      Александр Усенко с помощью серы из уха сделал сенсационное открытие о китах

      Сделано в Украине 36 Читати новину українською

      Ученый с украинскими корнями Александр Усенко, чье исследование сейчас активно обсуждают в мире, занимается анализом уровня кортизола у китов.

      С помощью серной пробки, выглядит как кусок дерева, он сделал сенсационное открытие.

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      Анатомически ухо кита закрыто и вода его не промывает. Вот так при жизни и собирается около 25 сантиметров.

      Череп кита
      Череп кита

      Если присмотреться ближе к пробке, можно заметить кольца, такие как на срезанном стволе дерева. Когда-то по этим полосками ученые действительно определяли возраст китов и количество беременностей. Но Саша Усенко и Стефан Трамбл первыми поняли, что здесь скрывается информация об эмоциональном состоянии животных, ведь в ушной сере также есть гормон стресса – кортизол.

      Из всех музеев мира ученым удалось собрать 20 ушных пробок. Детальный анализ выявил, что эти киты жили в период с 1870 до 2016 года. Тогда начался самый тяжелый этап – разделить эти пробки на слои, разложить по годам и определить в каждом из них уровень гормона.

      Результаты показали, что в 1920 и 1930 годах киты были очень встревоженными. Что неудивительно, учитывая активный китобойный промысел. Сотни гарпунов охотились на полосатых китов, кашалотов и касаток. Ради их жира ежегодно убивали 50 тысяч животных.

      У 1920 та 1930 роках існував активний китобійний промисел
      В 1920 и 1930 годах существовал активный китобойный промысел

      Во время Второй мировой войны охота на китов временно прекратилось, но исследователи выяснили, что показатели гормона стресса продолжали расти. Объяснение очевидное – млекопитающих пугали взрывы бомб и гул самолетов, ведь у китов сверхчувствительный слух, поэтому даже если они плавали далеко от военных баталий, все равно их слышали.

      В 50-х гарпуны снова вернулись в океанические воды. С тех пор деятельность китоловов достигла неслыханных масштабов – ежегодно более 40 тысяч убитых животных. Некоторые виды почти довели до вымирания, поэтому уровень кортизола в них достиг своего максимума.

      Синій кит
      Синий кит

      Экологи добились частичного моратория только в 1980 годах и с тех пор кортизол начал падать. Правда, недолго. В 2000 годах кривая снова поползла вверх. Вот это уже удивило.

      Ученые предполагают, так млекопитающие реагируют на изменение климата – температура воды в мировом океане растет и это усиливает тревогу. Кроме того, вылов китов не прекратился совсем. К примеру, Япония ежегодно вылавливает от двухсот до 1,5 тысячи китов, в частности молодых и беременных животных.

      Современные технологии дают возможность получить от столетних артефактов новую информацию. Скажем, эти ушные пробки считали мусором,
      – сказал Саша Усенко

      Биолог признается, что над ними смеялись все знакомые ученые, но после того, как их статьи приобрели известность в ведущих изданиях мира, шутки резко прекратились.

      Теги: Новости Украины наука мир животных Сделано в Украине
      Источник: 24 канал
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