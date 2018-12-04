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      Pinsel.AR – проект, который поможет в 3D разглядеть скульптуры гениального Иоанна Пинзеля

      Сделано в Украине 8 Читати новину українською

      Эти скульптуры вызвали настоящий резонанс в Европе. В Лувре собирались толпы посетителей – взглянуть на забытые шедевры из Украины. Тогда больше всего волнений возникало из-за боязни повредить барочные работы во время транспортировки. И вот теперь есть решение, как показать миру скульптуры, не переживая за их безопасность. Проект Pinsel.AR поставил цель сделать 3D-модели всего наследия Пинзеля.

      В мире эта технология не нова. Музейщики активно сканируют свои работы. Если произведение повредится – цифровая копия станет самым точным лекалом для реставраторов. К тому же, появляется возможность создавать сверхточные копии культовых работ, которые уже не страшно отправлять на выставки других музеев.

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      В 2018 году эти же технологии применили и в отношении наследия Пинзеля. Сначала скульптуры сканируют 3D-сканером: лазер записывает информацию о расстоянии до миллионов точек на скульптуре. Фактически каждые четверть миллиметра нотируются параметры работы. Когда эти точки
      соединить – получается объемная модель.


      Сначала скульптуры сканируют 3D сканером

      Следующий этап-фотографирование, которое помогает зафиксировать текстуру поверхности. Процесс тоже очень длительный – для одной лишь скульптуры нужно более двух тысяч фотографий, которые снова соберет в одно целое компьютерная программа. Больше всего трудностей с позолоченными элементами – малейший блик на фото сбивает программу с толку.


      Следующий этап-фотографирование, которое помогает зафиксировать текстуру поверхности

      Последний этап – сведение объема и фактуры в одну модель. Процесс компьютерной обработки может растянуться и на несколько дней. Зато когда уже все готово, можно рассматривать малейшие детали "липовых" скульптур и даже заглянуть на обратную сторону: чтобы фигуры были более легкими – Пинзель высекал сердцевину.

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      В ближайших планах команды – собрать отсканированные модели в мобильном приложении. Скульптор, чье имя было в забвении почти три века, наконец представит свои работы всему миру.

      Теги: Новости Украины Сделано в Украине Новости культуры
      Источник: 24 канал
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