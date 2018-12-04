Pinsel.AR – проект, который поможет в 3D разглядеть скульптуры гениального Иоанна Пинзеля

Эти скульптуры вызвали настоящий резонанс в Европе. В Лувре собирались толпы посетителей – взглянуть на забытые шедевры из Украины. Тогда больше всего волнений возникало из-за боязни повредить барочные работы во время транспортировки. И вот теперь есть решение, как показать миру скульптуры, не переживая за их безопасность. Проект Pinsel.AR поставил цель сделать 3D-модели всего наследия Пинзеля.

В мире эта технология не нова. Музейщики активно сканируют свои работы. Если произведение повредится – цифровая копия станет самым точным лекалом для реставраторов. К тому же, появляется возможность создавать сверхточные копии культовых работ, которые уже не страшно отправлять на выставки других музеев.

Читайте также: Станислав Улям – львовянин, который стал одним из создателей термоядерной бомбы США

В 2018 году эти же технологии применили и в отношении наследия Пинзеля. Сначала скульптуры сканируют 3D-сканером: лазер записывает информацию о расстоянии до миллионов точек на скульптуре. Фактически каждые четверть миллиметра нотируются параметры работы. Когда эти точки

соединить – получается объемная модель.



Сначала скульптуры сканируют 3D сканером

Следующий этап-фотографирование, которое помогает зафиксировать текстуру поверхности. Процесс тоже очень длительный – для одной лишь скульптуры нужно более двух тысяч фотографий, которые снова соберет в одно целое компьютерная программа. Больше всего трудностей с позолоченными элементами – малейший блик на фото сбивает программу с толку.



Следующий этап-фотографирование, которое помогает зафиксировать текстуру поверхности

Последний этап – сведение объема и фактуры в одну модель. Процесс компьютерной обработки может растянуться и на несколько дней. Зато когда уже все готово, можно рассматривать малейшие детали "липовых" скульптур и даже заглянуть на обратную сторону: чтобы фигуры были более легкими – Пинзель высекал сердцевину.

Читайте также: Что вы не знали о легендарных братьях-хоккеистах с украинским происхождением Бабич: интересные факты

В ближайших планах команды – собрать отсканированные модели в мобильном приложении. Скульптор, чье имя было в забвении почти три века, наконец представит свои работы всему миру.