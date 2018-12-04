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      Pinsel.AR – проект, що допоможе у 3D розгледіти скульптури геніального Іоана Пінзеля

      Зроблено в Україні 31 Читать новость на русском

      Ці скульптури викликали справжній резонанс у Європі. У Луврі збиралися натовпи відвідувачів, аби поглянути на забуті шедеври з України. Тоді найбільше хвилювань виникало через острах пошкодити барокові роботи під час транспортування. І ось тепер є рішення, як показати світу скульптури, не переймаючись за їхню безпеку. Проект Pinsel.AR поставив за мету зробити 3D-моделі усієї спадщини Іоана Пінзеля

      У світі ця технологія не нова. Музейники активно сканують свої роботи. Якщо твір пошкодиться – цифрова копія стане найточнішим лекалом для реставраторів. До того ж, з'являється можливість створювати надточні копії культових робіт, які вже не страшно відправляти на виставки до інших музеїв.

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      У 2018 році ці ж технології застосували і щодо спадщини ПІнзеля. Спочатку скульптури сканують 3D-сканером: лазер записує інформацію про відстань до мільйонів точок на скульптурі. Фактично кожні чверть міліметра нотуються параметри роботи. Коли ці точки
      з'єднати – виходить об'ємна модель.


      Спочатку скульптури сканують 3D-сканером

      Наступний етап – фотографування, який допомагає зафіксувати текстуру поверхні. Процес теж дуже тривалий – для однієї лише скульптури потрібно понад дві тисячі світлин, які знову ж таки збере в одне ціле комп'ютерна програма. Найбільше труднощів із позолоченими елементами – найменший блік на фото збиває програму з пантелику.


      Наступний етап – фотографування, який допомагає зафіксувати текстуру поверхні

      Останній етап – зведення об'єму і фактури в одну модель. Процес комп'ютерної обробки може розтягнутись і на кілька днів. Зате коли вже все готово, можна розглядати найменші деталі "липових" скульптур і навіть зазирнути на зворотний бік: аби фігури були легшими – Пінзель витесував серцевину.

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      У найближчих планах команди – зібрати відскановані моделі в мобільному додатку. Скульптор, чиє ім'я було в забутті майже три століття, нарешті представить свої робити усьому світу.

      Теги: Новини України Зроблено в Україні Новини культури
      Джерело: 24 канал
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