Pinsel.AR – проект, що допоможе у 3D розгледіти скульптури геніального Іоана Пінзеля

Ці скульптури викликали справжній резонанс у Європі. У Луврі збиралися натовпи відвідувачів, аби поглянути на забуті шедеври з України. Тоді найбільше хвилювань виникало через острах пошкодити барокові роботи під час транспортування. І ось тепер є рішення, як показати світу скульптури, не переймаючись за їхню безпеку. Проект Pinsel.AR поставив за мету зробити 3D-моделі усієї спадщини Іоана Пінзеля

У світі ця технологія не нова. Музейники активно сканують свої роботи. Якщо твір пошкодиться – цифрова копія стане найточнішим лекалом для реставраторів. До того ж, з'являється можливість створювати надточні копії культових робіт, які вже не страшно відправляти на виставки до інших музеїв.

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У 2018 році ці ж технології застосували і щодо спадщини ПІнзеля. Спочатку скульптури сканують 3D-сканером: лазер записує інформацію про відстань до мільйонів точок на скульптурі. Фактично кожні чверть міліметра нотуються параметри роботи. Коли ці точки

з'єднати – виходить об'ємна модель.



Спочатку скульптури сканують 3D-сканером

Наступний етап – фотографування, який допомагає зафіксувати текстуру поверхні. Процес теж дуже тривалий – для однієї лише скульптури потрібно понад дві тисячі світлин, які знову ж таки збере в одне ціле комп'ютерна програма. Найбільше труднощів із позолоченими елементами – найменший блік на фото збиває програму з пантелику.



Наступний етап – фотографування, який допомагає зафіксувати текстуру поверхні

Останній етап – зведення об'єму і фактури в одну модель. Процес комп'ютерної обробки може розтягнутись і на кілька днів. Зате коли вже все готово, можна розглядати найменші деталі "липових" скульптур і навіть зазирнути на зворотний бік: аби фігури були легшими – Пінзель витесував серцевину.

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У найближчих планах команди – зібрати відскановані моделі в мобільному додатку. Скульптор, чиє ім'я було в забутті майже три століття, нарешті представить свої робити усьому світу.