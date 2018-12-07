Олександр Усенко за допомогою сірки з вуха зробив сенсаційне відкриття про китів

Вчений з українським корінням Олександр Усенко, чиє дослідження зараз активно обговорюють у світі, займається аналізом рівня кортизолу у китів.

За допомогою сірчаної пробки, що виглядає як шматок дерева, він зробив сенсаційне відкриття.

Читайте також: Pinsel.AR – проект, що допоможе у 3D розгледіти скульптури геніального Іоана Пінзеля

Анатомічно вухо кита закрите і вода його не промиває. Ось так за життя й назбирується близько 25 сантиметрів.



Череп кита

Якщо придивися ближче до пробки, можна помітити кільця, такі як на зрізаному стовбурі дерева. Колись за цими смужками науковці й справді визначали вік китів та кількість вагітностей. Але Саша Усенко та Стефан Трамбл першими зрозуміли, що тут ховається інформація про емоційний стан тварин, адже у вушній сірці є також гормон стресу – кортизол.

З усіх музеїв світу вченим вдалося зібрати 20 вушних пробок. Детальний аналіз виявив, що ці кити жили у період з 1870 до 2016 року. Тоді почався найважчий етап – розділити ці пробки на шари, розкласти за роками і визначити у кожному з них рівень гормону.

Результати засвідчили, що у 1920 та 1930 роках кити були дуже стривоженими. Що й не дивно, зважаючи на активний китобійний промисел. Сотні гарпунів полювали на смугастих китів, кашалотів та касаток. Заради їхнього жиру щорічно вбивали 50 тисяч тварин.



У 1920 та 1930 роках існував активний китобійний промисел

Під час Другої світової війни полювання на китів тимчасово припинилось, але дослідники з'ясували, що показники гормону стресу й далі зростали. Пояснення очевидне – ссавців лякали вибухи бомб та гул літаків, адже у китів надчутливий слух, тому навіть якщо вони плавали далеко від воєнних баталій, все одно їх чули.

У 50-х гарпуни знову повернулись в океанічні води. З того часу діяльність китоловів досягла нечуваних масштабів – щорічно понад 40 тисяч убитих тварин. Деякі види довели майже до вимирання, тому рівень кортизолу у них досягнув свого максимуму.



Синій кит

Екологи домоглися часткового мораторію лише у 1980 роках і відтоді кортизол почав падати. Щоправда, недовго. У 2000 роках крива знову поповзла вгору. Ось це вже здивувало.

Вчені припускають, так ссавці реагують на зміну клімату – температура води у світовому океані зростає і це посилює тривогу. Крім того, вилов китів не припинився остаточно. До прикладу, Японія щорічно виловлює від двохсот до 1,5 тисячі китів, зокрема молодих і вагітних тварин.

Сучасні технології дають можливість отримати від столітніх артефактів нову інформацію. Скажімо, ці вушні пробки вважали непотребом,

– сказав Саша Усенко

Біолог зізнається, що над ними кепкували всі знайомі науковці, але після того, як їхні статті набули розголосу у провідних виданнях світу, жарти різко припинились.