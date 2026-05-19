Путин устраняет людей Шойгу: Кремль готовит повышение скандального генерала, – ISW

Российский диктатор Владимир Путин постепенно устраняет с ключевых должностей соратников секретаря Совбеза Сергея Шойгу и может заменить председателя оборонного комитета Госдумы на генерала Александра Лапина.

Его неоднократно критиковали за неудачи российской армии в Украине. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW) со ссылкой на российские источники.

Какие изменения рассматривают в Москве?

Аналитики сообщают, что генерал-полковник Андрей Картаполов может потерять должность председателя комитета Госдумы России по обороне. Вероятным кандидатом на его место называют генерал-полковника Александра Лапина.

Окончательного решения еще нет, однако его кандидатуру рассматривает правящая "Единая Россия". Он может баллотироваться от Татарстана, где после завершения службы занимает должность советника главы республики Рустама Минниханова.

Андрей Картаполов может не участвовать в выборах в Госдуму нового созыва. По словам собеседников в Министерстве обороны России, в ведомстве неоднократно ранее с удивлением воспринимали его публичные комментарии.

Сообщают, что "Единая Россия" может не выдвигать Картаполова от Московской области, где он победил на выборах в 2021 году. Сам генерал 18 мая заявил, что все же планирует баллотироваться на второй депутатский срок.

По мнению аналитиков, возможное устранение Андрея Картаполова, которого считают приближенным к Сергею Шойгу, свидетельствует о дальнейшем ослаблении позиций бывшего российского министра обороны во властной вертикали страны.

Возможная замена Картаполова на Лапина, если это подтвердится, станет продолжением практики Владимира Путина по ротации высокопоставленных командиров на другие должности несмотря на их неудачные результаты на поле боя,

– говорится в отчете.

Справочно. Картаполов занимал ряд высоких должностей в российской армии в тот период, когда Министерство обороны возглавлял Шойгу, в частности он был начальником Главного оперативного управления Генштаба ВС России.

Что известно о Лапине?

Александр Лапин является одним из самых известных российских военачальников, который командовал войсками во время полномасштабного вторжения в Украину, в частности, он возглавлял группировку войск "Центр" на восточном направлении.

В 2022 году ему присвоили звание "героя России", однако в том же году он подвергся резкой критике после отступления оккупантов из Лимана Донецкой области. Тогда его публично обвиняли в просчетах в командовании даже официальные лица.

Несмотря на это, его карьера продолжилась, и уже в 2023 году его назначили начальником штаба Сухопутных войск России. В 2024 году он возглавил Ленинградский военный округ, а также группировку войск "Север".

В августе 2025 года Лапина уволили с этих должностей, а его преемником стал генерал-полковник Евгений Никифоров. По данным росСМИ, именно после этого он завершил службу и стал советником главы Татарстана Рустама Минниханова.

Что этому предшествовало?

Заместитель руководителя Офиса Президента и бригадный генерал Павел Палиса предполагал, что после выборов в Госдуму, запланированных на сентябрь 2026 года, Владимир Путин может объявить всеобщую мобилизацию в России.

Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала объяснял, что вряд ли Кремль будет рисковать перед вышеупомянутыми выборами, поскольку объявление всеобщей мобилизации может негативно повлиять на внутреннюю ситуацию.