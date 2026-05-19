Його неодноразово критикували за невдачі російської армії в Україні. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на російські джерела.

Дивіться також У росіян небагато успіхів, ЗСУ контратакують: карти ISW на 19 травня

Які зміни розглядають у Москві?

Аналітики повідомляють, що генерал-полковник Андрій Картаполов може втратити посаду голови комітету Держдуми Росії з оборони. Ймовірним кандидатом на його місце називають генерал-полковника Олександра Лапіна.

Остаточного рішення ще немає, проте його кандидатуру розглядає правляча "Єдина Росія". Він може балотуватися від Татарстану, де після завершення служби обіймає посаду радника глави республіки Рустама Мінніханова.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Андрій Картаполов може не брати участі у виборах до Держдуми нового скликання. За словами співрозмовників у Міністерстві оборони Росії, у відомстві неодноразово раніше з подивом сприймали його публічні коментарі.

Повідомляють, що "Єдина Росія" може не висувати Картаполова від Московської області, де він переміг на виборах у 2021 році. Сам генерал 18 травня заявив, що все ж планує балотуватися на другий депутатський термін.

На думку аналітиків, можливе усунення Андрія Картаполова, якого вважають наближеним до Сергія Шойгу, свідчить про подальше послаблення позицій колишнього російського міністра оборони у владній вертикалі країни.

Можлива заміна Картаполова на Лапіна, якщо це підтвердиться, стане продовженням практики Володимира Путіна щодо ротації високопоставлених командирів на інші посади попри їхні невдалі результати на полі бою,

– ідеться у звіті.

Довідково. Картаполов обіймав низку високих посад у російській армії у той період, коли Міністерство оборони очолював Шойгу, зокрема він був начальником Головного оперативного управління Генштабу ЗС Росії.

Що відомо про Лапіна?

Олександр Лапін є одним із найбільш відомих російських воєначальників, який командував військами під час повномасштабного вторгнення в Україну, зокрема, він очолював угрупування військ "Центр" на східному напрямку.

У 2022 році йому присвоїли звання "героя Росії", проте того ж року він зазнав різкої критики після відступу окупантів із Лимана Донецької області. Тоді його публічно звинувачували у прорахунках у командуванні навіть офіційні особи.

Попри це, його кар'єра продовжилася, і вже у 2023 році його призначили начальником штабу Сухопутних військ Росії. У 2024 році він очолив Ленінградський військовий округ, а також угруповання військ "Північ".

У серпні 2025 року Лапіна звільнили з цих посад, а його наступником став генерал-полковник Євген Нікіфоров. За даними росЗМІ, саме після цього він завершив службу і став радником глави Татарстану Рустама Мінніханова.

Що цьому передувало?

Заступник керівника Офісу Президента та бригадний генерал Павло Паліса припускав, що після виборів до Держдуми, заплановані на вересень 2026 року, Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію у Росії.

Політтехнолог Тарас Загородній в етері 24 Каналу пояснював, що навряд чи Кремль ризикуватиме перед вищезгаданими виборами, оскільки оголошення загальної мобілізації може негативно вплинути на внутрішню ситуацію.