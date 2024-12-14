Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на статью Financial Times.

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Что известно о замене командующего ОТГ "Донецк"

Издание со ссылкой на источники отмечает, что командующего ОТГ "Донецк" Александра Луценко уволили после стремительного продвижения российско-оккупационных войск в Покровск.

Неназванный украинский чиновник рассказал, что Луценко после увольнения получил другую должность в Сухопутных войсках.

Информация о том, что Александра Луценко уволили из ОТУ "Донецк" появилась после того, как россияне в течение ноября захватили около 702,1 квадратного километра территорий Украины. Врагу удалось вплотную подойти к городу Покровск, что считается "западными воротами Донбасса". Также именно возле Покровска расположена последняя подконтрольная Украине шахта по добыче коксующегося угля.

Заметим, ранее об увольнении командующего ОТГ "Донецк" сообщали DeepState. В то же время там писали об ухудшении ситуации в так называемом "Успеновском мешке", отмечая, что он постепенно закрывается.

Заметим, Александр Тарнавский, которого назвали новым командующим ОТУ "Донецк",в октябре 2022 года возглавил новосформированное ОСУВ "Херсон" и руководил освобождением города и области. Впоследствии его переименовали в ОСУВ "Таврия". В течение 2023 года войска этой группировки осуществляли контрнаступление в Запорожской области.