Александру "Медведю" Кравцову в плену сломали руку, которую едва собрали после ранения в ДАП

Украинский защитник, которого удалось вернуть из плена, Александр Кравцов – позывной "Медведь" проходит реабилитацию. Россияне сломали ему руку, едва собранную после ранения в Донецком аэропорту.

Палачи повторно сломали руку защитнику

Об этом сообщила украинская парамедик Юлия Паевская (Тайра), которую в июне также освободили из российского плена. Она отметила, что кроме значительной потери веса у военного проблемы с рукой.

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Вот вам Александр Медведь, от которого на сегодняшний день осталось пол медведя. Но это мы откормим.

А вот медвежью лапу, которую когда-то после ранения под ДАП едва собрали (снимок в свое время меня поразил мастерством травматологов) в плену палачи сломали снова,

– сообщила Юлия Паевская.

Тайра добавила, что не известно, как можно помочь теперь быстро прогрессирующему усыханию конечности. Однако пока военный ждет результатов обследования.

Парамедик также опубликовала фото



"Медведь" значительно потерял вес в плену / Фото Юлия Паевская

"Медведь" вернулся из плена

Обратите внимание! Многие из освобожденных украинских военных имеют признаки пыток . Об этом сообщили на официальном уровне в первые дни после обмена. Однако, чтобы это понять, достаточно просто посмотреть на внешний вид воинов.

21 сентября Украина вернула из плена 215 военных, в том числе 108 "азовцев". Среди освобожденных героев – командир десантно-штурмовой группы "Медведи" Александр Кравцов, который с начала войны воевал на Донбассе и защищал Мариуполь.

Он был командиром группы "Медведи". Подразделение получило название по позывному Александра.

Долгое время это подразделение было добровольческим формированием, официально не входившим ни в ВСУ, ни в Нацгвардию или другие структуры МВД.

В настоящее время ДШГ "Медведи" официально является частью Нацгвардии в составе "Азова". Вместе с "азовцами" они в итоге и попали в плен к россиянам.

Боевики заявляли, что могут приговорить к казни украинских бойцов из подразделения "Медведи".

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