Александру "Медведю" Кравцову в плену сломали руку, которую едва собрали после ранения в ДАП
Источник:Юлия Паевская
Украинский защитник, которого удалось вернуть из плена, Александр Кравцов – позывной "Медведь" проходит реабилитацию. Россияне сломали ему руку, едва собранную после ранения в Донецком аэропорту.
Палачи повторно сломали руку защитнику
Об этом сообщила украинская парамедик Юлия Паевская (Тайра), которую в июне также освободили из российского плена. Она отметила, что кроме значительной потери веса у военного проблемы с рукой.
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Вот вам Александр Медведь, от которого на сегодняшний день осталось пол медведя. Но это мы откормим.
А вот медвежью лапу, которую когда-то после ранения под ДАП едва собрали (снимок в свое время меня поразил мастерством травматологов) в плену палачи сломали снова,
– сообщила Юлия Паевская.
Тайра добавила, что не известно, как можно помочь теперь быстро прогрессирующему усыханию конечности. Однако пока военный ждет результатов обследования.
Парамедик также опубликовала фото
"Медведь" значительно потерял вес в плену / Фото Юлия Паевская
"Медведь" вернулся из плена
21 сентября Украина вернула из плена 215 военных, в том числе 108 "азовцев". Среди освобожденных героев – командир десантно-штурмовой группы "Медведи" Александр Кравцов, который с начала войны воевал на Донбассе и защищал Мариуполь.
Он был командиром группы "Медведи". Подразделение получило название по позывному Александра.
Долгое время это подразделение было добровольческим формированием, официально не входившим ни в ВСУ, ни в Нацгвардию или другие структуры МВД.
В настоящее время ДШГ "Медведи" официально является частью Нацгвардии в составе "Азова". Вместе с "азовцами" они в итоге и попали в плен к россиянам.
Боевики заявляли, что могут приговорить к казни украинских бойцов из подразделения "Медведи".
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