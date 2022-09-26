Кати повторно зламали руку захиснику

Про це повідомила українська парамедик Юлія Паєвська (Тайра), яку у червні також звільнили з російського полону. Вона зазначила, що окрім значної втрати ваги у військового проблеми з рукою.

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Оце вам Олександр Ведмідь, від якого на сьогодні лишилось пів ведмедя. Але то ми відгодуємо.

А ось ведмежу лапу, яку колись після поранення під ДАП ледь зібрали (знімка свого часу мене вразила майстерністю травматологів) в полоні кати зламали знову,

– повідомила Юлія Паєвська.

Тайра додала, що не відомо, як можна зарадити тепер всиханню кінцівки, що швидко прогресує. Однак, наразі військовий чекає на результати обстеження.

Парамедик також опублікувала фото



"Ведмідь" значно втратив вагу у полоні / Фото Юлія Паєвська

Зверніть увагу! Багато зі звільнених українських військових мають ознаки катувань. Про це повідомили на офіційному рівні у перші дні після обміну. Однак, щоб це зрозуміти, достатньо просто лиш подивитись на вигляд воїнів.

"Ведмідь" повернувся з полону

21 вересня Україна повернула з полону 215 військових, серед них 108 "азовців". Серед звільнених героїв – командир десантно-штурмової групи "Ведмеді" Олександр Кравцов, який від початку війни воював на Донбасі та боронив Маріуполь.

Він був командиром групи "Ведмеді". Підрозділ отримав назву за позивним Олександра.

Довгий час цей підрозділ був добровольчим формуванням, яке офіційно не входило ні у ЗСУ, ні у Нацгвардію чи інші структури МВС.

Наразі ДШГ "Ведмеді" офіційно є частиною Нацгвардії у складі "Азову". Разом з "азовцями" вони у підсумку й потрапили у полон до росіян.

Бойовики заявляли, що можуть до страти засудити українських бійців із підрозділу "Ведмеді".

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