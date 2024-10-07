В Государственном бюро расследований рассказали, что бывшему главе Конституционного Суда Украины, сотруднику ГПСУ и заместителю начальника одного из районных отделов правоохранительного органа в Западной Украине сообщили о подозрениях.
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Готовили незаконные побеги из Украины
Следствие собрало доказательства причастности трех фигурантов дела к организации незаконной переправки граждан через государственную границу Украины.
В частности, правоохранитель создал организованную группу, которая переправляла военнообязанных мужчин через государственную границу и подыскивала желающих воспользоваться их услугами.
По данным "РБК-Украина", речь идет об экс-председателе КСУ Александре Тупицком, который во время широкомасштабного российского вторжения в Украину уехал за границу. Другие участники дела помогли ему организовать этот побег.
Что известно об Александре Тупицком
- В декабре 2020 года Владимир Зеленский отстранил Тупицкого с должности председателя Конституционного суда Украины. В марте 2021 года президент упразднил указ Виктора Януковича за 2013 год, по которому Александра Тупицкого и Александра Касминина назначили судьями КСУ.
- В декабре 2021 года США ввел санкции против Тупицкого из-за значительных коррупционных действий. В январе 2021 года Государственное бюро расследований сообщило Тупицкому о подозрении. Там считают, что он давал лжесвидетельства, подкупал свидетеля. А потом Тупицкого начали подозревать еще и в самоуправстве.
- После начала вторжения чиновник уехал за границу. По данным следствия, он пересек границу на пропускном пункте "Косино" в Закарпатской области. В конце концов, чиновник оказался на территории Австрии.
- Его объявили в международный розыск.