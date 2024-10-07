У Державному бюро розслідувань розповіли, що колишньому очільнику Конституційного Суду України, співробітнику ДПСУ та заступнику начальника одного з районних відділів правоохоронного органу на Західній Україні повідомили про підозри.

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Готували незаконні втечі з України

Слідство зібрало докази причетності трьох фігурантів справи до організації незаконного переправлення громадян через державний кордон України.

Зокрема, правоохоронець створив організовану групу, яка переправляла військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон та підшукував охочих скористатись їхніми послугами.

За даними "РБК-Україна", йдеться про ексголову КСУ Олександра Тупицького, який під час широкомасштабного російського вторгнення в Україну виїхав за кордон. Інші учасники справи допомогли йому організувати цю втечу.

Що відомо про Олександра Тупицького