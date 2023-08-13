За словами Олександра Новікова, найбільший тиск на НАЗК здійснили у 2020 році. Тоді агентство займалося перевіркою декларацій суддів Конституційного Суду, а також його тодішнього глави Олександра Тупицького.

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Кожну 10-ту справу тоді закрили

Конституційний Суд, фактично діючи в умовах конфлікту інтересів, взагалі скасував відповідальність всіх чиновників за брехню в деклараціях. 10% справ НАБУ було закрито,

– зауважив Новіков.

Він нагадав, з чим пов'язане рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року. Тоді в Олександра Тупицького виявили майно в Ялті. Але його могли купувати винятково громадяни Росії. Як з'ясувалося, майно суддя купив тоді, коли півострів був під окупацією. А ще він на регулярній основі навідувався до Криму.

"Чиї інтереси захищає голова Конституційного Суду, якщо він регулярно відвідує Крим? Мені здається, що відповідь очевидна", – констатував Новіков.

Також були питання до ще трьох суддів Конституційного Суду. Мовиться про Завгородню Ірину, Мойсика Володимира та Сліденка Ігоря. Йшлося про несвоєчасне подання повідомлень, які стосуються суттєвих змін майнового стану.

Вони, фактично, у своїх інтересах скасували будь-яку відповідальність за брехню в деклараціях та за несвоєчасне подання декларацій,

– додав він.

Олександр Новіков зауважив, що у грудні 2020 року парламент взявся відновлювати норми антикорупційного законодавства. Раніше строк давності притягнення за недостовірне декларування становив три роки. А вже у грудні 2020 року – скоротився до двох.

Ми робимо свою роботу, але прокуратура та Вищий антикорупційний суд не встигають розглянути ці справи, тому правопорушники уникають відповідальності,

– зауважив він.

Зауважимо, що Олександр Тупицький втік з України до Відня. Цікаво, що офіційно відсторонений глава КСУ державного кордону не перетинав. Станом на 13 серпня він продовжує відсиджуватися за межами країни.