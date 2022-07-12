HIMARS заставили оккупантов отойти от линии фронта, – Арестович

Украине нужно западное оружие как можно быстрее, чтобы переломить ход войны на свою сторону. Первые результаты от работы РСЗО HIMARS уже впечатляют.

Больше о наших успехах рассказал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, именно HIMARS заставили оккупантов отойти от линии фронта.

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Враг должен был уйти подальше на 30 километров

По словам Арестовича, россияне хотели идти на Марьинку, но у них не получилось.

Формируется небольшая группа на Михайловку, что по дороге в Мелитополь. Раньше они собирались в Васильевке. Теперь отошли, потому что появились HIMARS. Сразу все группировки стали формироваться очень далеко. Расстояние между Васильевкой и Михайловкой около 30 километров. Реальная линия разграничения еще больше, поэтому они надеются отодвинуться еще дальше на грани стрельбы,

– объяснил Арестович.

По его словам, в Херсонской области мы наносим ряд очень серьезных ударов по командным пунктам, скоплениям войск, материальным запасам. Там уничтожили минимум 12 высших офицеров и несколько генералов. Остальные полковники, подполковники. Российские пропагандисты уже в истерике из-за этого.

"Реально этими ударами HIMARS ВСУ уже ликвидировали сотни оккупантов. Среди них – росгвардейцы, буряты, десантники. Снесли несколько складов боеприпасов, большой склад в Новой Каховке, там накрыли командный пункт вместе с ПВО. Это показывает, как может пройти освобождение наших городов", – сказал Арестович.

Он считает, что тех, кто там кучкуется и держит оборону, наши войска могут "проредить" еще до ухода. И даже если враг станет ближе к гражданским объектам, что он имеет привычную тактику, то с HIMARS это не будет проблемой. Потому что те места, которые атаковали ВСУ, были среди гражданских, но никто из мирных людей или объектов не пострадал, потому что системы точные.

У врага "подгорает" из-за HIMARS

Российские оккупанты жалуются на то, что прилетело по его подразделению и погибли многие его друзья. Это была работа ВСУ по HIMARS, которая в последнее время набирает обороты. По словам оккупанта, на месте скончались сразу 11 российских захватчиков. Раненых тоже очень много.

В истерике и русские пропагандисты. Уже выдумывали, что их армия якобы уничтожила нашу РСЗО от партнеров. В ВСУ и Пентагоне такой фейк сразу же опровергли. Ведь работа продолжается и это видно каждый день, потому что мы слышим о потерях и взрывах у оккупантов.

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил благодарность США за ракетные системы HIMARS. По его словам, именно это оружие произвело огромное изменение на поле боя. А новые поставки еще улучшат ситуацию. Министр обороны Украины заявил, что высоко ценит усилия Джо Байдена и министра обороны США Ллойда Остина в поддержке борьбы Украины за свободу.

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