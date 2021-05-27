Одна из стран Европы, но не НАТО, – Арестович о переносе переговоров ТКГ из Минска

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по Донбассу. Спикер украинской делегации Алексей Арестович рассказал, что переговоры могут перенести в какую-то из стран Европы.

Алексей Арестович в комментарии 24 каналу назвал варианты переговоров, которые рассматривают, и вероятные страны, куда их могут перенести.

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Куда могут перенести переговоры по Донбассу

Советник украинской делегации в ТКГ заверил, что сейчас все происходит "на уровне общих планов".

Пока есть ковидные ограничения, то нет ни одной конкретной даты, которая могла бы перевести этот разговор в категорию реального планирования,

– заверил Арестович.

Он добавил, что в период ковидных ограничений переговоры в дальнейшем будут проходить в режиме онлайн.

Сейчас продолжаются неформальные переговоры по выбору страны

Алексей Арестович убежден, что Лукашенко перестал соответствовать статусу нейтрального посредника, незаангажированного к обеим сторонам. Потому что говорить о незаангажированности с Россией становится все труднее. Так что надо искать замену Минску.

Замену ищут на уровне неформальных переговоров Леонида Кравчука с представителями ОБСЕ. Официально этот вопрос пока не ставили. Должны получить согласие еще российской стороны как третьей в процессе. Думаю, что рамочным условием будет одна из стран Европы, но не страна НАТО. Потому что россияне на это не согласятся,

– пояснил Арестович.

Что касается конкретных стран, спикер ТКГ заверил: "Мне об этом неизвестно. Думаю, что это все происходит на уровне неформальных консультаций. Официально не было ни запроса в страны, ни запроса МИД в ОБСЕ. Это на уровне позиции, которую высказывает глава делегации".

Кравчук хочет, чтобы переговоры были в Швейцарии или Финляндии

В комментарии "Суспільному" глава украинской ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что "режим, который сегодня есть в Беларуси, который установил самопровозглашенный президент-диктатор Лукашенко, и сама уголовно-политическая ситуация не позволяет считать Беларусь возможной площадкой для продолжения переговоров".

Он добавил, что поэтому перейти нужно к выбору площадки для продолжения решения проблемы мира на Донбассе.

По моему мнению, это должна быть нейтральная страна: скажем, Швейцария, может, Финляндия. Если у России есть какие-то предложения, их также надо обсудить, потому что это должно быть общее решение, а не решение одной Украины,

– заявил Леонид Кравчук.

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