В то же время он отметил, что бы "с радостью повоевал за свою родину". Об этом Алексей Арестович сказал в интервью российской оппозиционной журналистке Екатерине Гордеевой, передает 24 Канал.

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Арестович интересно ответил, почему он не на войне в Украине

Российская журналистка припомнила Арестовичу его слова о том, что "вот в Украине закончится война, и я буду есть омаров в Тихом океане". На что экс-советник ОП сказал, что уже "ел омары в Тихом океане".

После этого Гордеева логично задала Арестовичу вопрос, что "как так, война еще не закончилась, а вы уже омаров ели в Тихом океане". Алексей Арестович неожиданно сказал, что, мол, он бы с радостью пошел на войну.

Я бы с радостью повоевал за свою родину, но мне просто не дают,

– сказал бывший советник Офиса Президента.

В то же время Арестович объяснил, что, мол, как только он приедет на любой участок линии фронта, то координаты по его расположению "передадут россиянам на следующий же день", и туда "прилетит "Искандер" какой-то".

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"Я мало того, что сам погибну, погибнут еще люди, которые будут со мной. И это неизбежно, меня убьют на войне, гарантированно, стопроцентно", – отметил он.

Экс-советник ОП также сказал, что якобы украинцы сдадут россиянам координаты в случае пребывания его на фронте, после чего "меня убьют".

Более того, Арестович также сказал, что это, мол, американцы его "не пустили в Украину". В частности, как он сам объяснил, "уполномоченные американские лица сказали мне, чтобы я не ехал".

Стоит отметить, что сейчас Алексей Арестович проживает в Соединенных Штатах.

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