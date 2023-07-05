В Беларуси внезапно скончался еще один министр

В Беларуси умер высокопоставленный чиновник. В этот раз не стало 46-летнего министра транспорта и коммуникаций.

Он работал в должности с 15 января 2019 года. О смерти белорусских СМИ сообщили в ведомстве. Следует отметить, что буквально осенью 2022 года в Беларуси также скончался 64-летний глава МИД страны Владимир Макей.

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Что известно о смерти министра в Беларуси

На 47-м году жизни 4 июля внезапно скончался министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко,

– говорится в сообщении.

Также известно, что должностное лицо в 1999 году окончило Белорусскую государственную политехническую академию, в 2010 году – академию управления при президенте Беларуси. После окончания учебы работал мастером дорожно-строительного управления на предприятии.

Далее вся рабочая деятельность в Авраменко была связана с дорогами. В частности:

2000 – 2001 году – главным специалистом отдела содержания дорожной сети комитета по автомобильным дорогам при минтранспорте и коммуникациях;

с 2001 по 2006 год – главным специалистом управления содержания дорожной сети департамента "Белавтодор" министерства;

далее – в управлении транспорта и связи аппарата совета министров Беларуси, после чего возглавил управление транспорта и связи аппарата совета министров.

Занимал должность заместителя министра транспорта и коммуникаций Беларуси с 2013 года, затем был первым заместителем министра транспорта и коммуникаций и, наконец, министром этого ведомства.

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