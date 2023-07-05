В Беларуси внезапно скончался еще один министр
В Беларуси умер высокопоставленный чиновник. В этот раз не стало 46-летнего министра транспорта и коммуникаций.
Он работал в должности с 15 января 2019 года. О смерти белорусских СМИ сообщили в ведомстве. Следует отметить, что буквально осенью 2022 года в Беларуси также скончался 64-летний глава МИД страны Владимир Макей.
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Что известно о смерти министра в Беларуси
На 47-м году жизни 4 июля внезапно скончался министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко,
– говорится в сообщении.
Также известно, что должностное лицо в 1999 году окончило Белорусскую государственную политехническую академию, в 2010 году – академию управления при президенте Беларуси. После окончания учебы работал мастером дорожно-строительного управления на предприятии.
Далее вся рабочая деятельность в Авраменко была связана с дорогами. В частности:
- 2000 – 2001 году – главным специалистом отдела содержания дорожной сети комитета по автомобильным дорогам при минтранспорте и коммуникациях;
- с 2001 по 2006 год – главным специалистом управления содержания дорожной сети департамента "Белавтодор" министерства;
- далее – в управлении транспорта и связи аппарата совета министров Беларуси, после чего возглавил управление транспорта и связи аппарата совета министров.
Занимал должность заместителя министра транспорта и коммуникаций Беларуси с 2013 года, затем был первым заместителем министра транспорта и коммуникаций и, наконец, министром этого ведомства.
В Беларуси умерли Митянский и Макей
- Весной 2023 года в Беларуси умер выходец из Украины – заместитель министра экономики Сергей Митянский. Ему было всего 44 года. Он сам родом из Шепетовки Хмельницкой области.
- Митянский в свое время учился и остался работать в Беларуси. В министерстве писали, что он скончался после продолжительной болезни.
- Что касается Макея, то причины смерти в Беларуси не назвали. Написали только, что глава белорусского МИД умер внезапно.
- Впоследствии белорусские СМИ писали, что Макей вовремя не обратился к медикам и умер от инфаркта в своем доме в Дроздах.