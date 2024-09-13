Из этих 25 лет Алексей Брехт 23 года посвятил работе в Укрэнерго. Он будет исполнять обязанности главы компании до тех пор, пока не будет избран новый Наблюдательный совет и он проведет конкурс на должность руководителя.

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Что сейчас известно об Алексее Брехте

Последние два года Алексей Брехт был членом правления Укрэнерго и отвечал за эксплуатацию, восстановление и развитие сети системы передачи.

Главная задача на сегодня – продолжаем подготовку к отопительному сезону и восстановление объектов, поврежденных в результате вражеских обстрелов. Укрэнерго играет ключевую роль в украинской энергосистеме, поэтому обеспечивать ее надежную работу в составе европейской сети ENTSO-E – наш главный приоритет,

– сказал он.

В пресс-службе Укрэнерго отметили, что компания будет сохранять курс на привлечение международной помощи для восстановления высоковольтной сети после российских атак и усиления ее устойчивости.

Углубление интеграции в европейское энергетическое пространство – также среди целей компании. Ведь это – залог нашей поддержки в противостоянии энергетическому террору,

– говорится в сообщении.

Компания также заверила, что и в дальнейшем будет придерживаться практик корпоративного управления по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ждать прозрачного избрания независимого Наблюдательного совета и назначения председателя правления Укрэнерго.

Напомним, что вечером 2 сентября наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" уволил Владимира Кудрицкого с должности руководителя. Он выразил уверенность в том, что опыт и профессионализм Алексея Брехта и команды Укрэнерго позволят обеспечить продолжение надлежащей подготовки энергосистемы к тяжелой зиме.