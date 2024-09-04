Бывший председатель правления энергетической компании отметил, что именно он инициировал внеочередное заседание Наблюдательного совета, поскольку увольнение и назначение руководителя Укрэнерго является прерогативой этого совета. Он также добавил, что уже принято решение о проведении конкурса на замещение должности, которую он занимал в течение последних четырех лет.

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Как Кудрицкий прокомментировал изменения в компании

Кудрицкий подчеркнул, что независимость корпоративного управления и прозрачные бизнес-процессы являются ключевыми для обеспечения финансовой поддержки от западных партнеров на восстановление энергосистемы.

Он также отметил, что решение о замене главы компании не имеет никакого отношения к реализации плана защиты энергообъектов.

Я представил членам Наблюдательного совета подробный отчет по каждому объекту. И к нему у членов НС никаких вопросов не было. Я не могу вдаваться в детали, но на подстанциях Укрэнерго построено более 60 антидронових укрытий, практически на каждой подстанции. Такие инженерные сооружения построены только на объектах Укрэнерго. Там, где заказчиком выступала компания, не потрачено ни одной гривны из государственного бюджета, ведь все они построены за средства международной поддержки,

– написал экс-глава Укрэнерго.

Кудрицкий считает, что сохранение профессиональной команды в Укрэнерго и назначение всех независимых членов в наблюдательный совет является "залогом того, чтобы в будущем компания не стала генератором такого рода денежных потоков и не потеряла поддержку западных партнеров".

"Мой преемник должен быть избран на прозрачном публичном конкурсе. Именно так был назначен и я 4 года назад. Уверен, что опыт и профессионализм Алексея Брехта и команды Укрэнерго позволят обеспечить продолжение надлежащей подготовки энергосистемы к тяжелой зиме. Я всем сердцем и мыслями буду болеть за них", – резюмировал Кудрицкий.