Колишній голова правління енергетичної компанії зазначив, що саме він ініціював позачергове засідання Наглядової ради, оскільки звільнення та призначення керівника Укренерго є прерогативою цієї ради. Він також додав, що вже ухвалено рішення про проведення конкурсу на заміщення посади, яку він обіймав протягом останніх чотирьох років.

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Як Кудрицький прокоментував зміни в компанії

Кудрицький підкреслив, що незалежність корпоративного управління та прозорі бізнес-процеси є ключовими для забезпечення фінансової підтримки від західних партнерів на відновлення енергосистеми.

Він також зазначив, що рішення про заміну голови компанії жодним чином не стосується реалізації плану захисту енергооб'єктів.

Я представив членам Наглядової ради детальний звіт щодо кожного об’єкту. І до нього у членів НР жодних запитань не було. Я не можу вдаватися в деталі, але на підстанціях Укренерго побудовано понад 60 антидронових укриттів, практично на кожній підстанції. Такі інженерні споруди побудовані лише на об’єктах Укренерго. Там, де замовником виступала компанія, не витрачено жодної гривні з державного бюджету, адже всі вони побудовані за кошти міжнародної підтримки,

– написав ексглава Укренерго.

Кудрицький вважає, що збереження професійної команди в Укренерго та призначення всіх незалежних членів у наглядову раду є "запорукою того, щоб в майбутньому компанія не стала генератором такого роду грошових потоків і не втратила підтримку західних партнерів".

"Мій наступник має бути обраним на прозорому публічному конкурсі. Саме так був призначений і я 4 роки тому. Впевнений, що досвід та професійність Олексія Брехта та команди Укренерго дадуть змогу забезпечити продовження належної підготовки енергосистеми до важкої зими. Я всім серцем і думками вболіватиму за них", – резюмував Кудрицький.