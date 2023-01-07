Секретарь СНБО представил украинцам современное прочтение легендарной "Ночи перед Рождеством". Данилов заявил, что сначала черт погрузил мир в сплошную тьму. Он хотел отомстить кузнецу, но "неслабо выиграл от Вакулы", а затем предложил объявили "перемирие".

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Данилов отметил, что украинский гениальный Гоголь изобразил детальный образ такого "черта-иблиса". Далее секретарь СНБО привел отрывок из "Ночи перед Рождеством".

"Испугнутый черт бросался во все стороны, предчувствуя свою погибель, узенькая мордашка, которая непрестанно вращалась во все стороны и нюхала все, что только попадалось, заканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком; ножки были такие тоненькие. А зато сзади у него болтался хвост, такой острый и длинный, как нынешние мундирные фалды; разве только по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчащим на голове», – говорится в произведении.

Заканчивается этот отрывок тем, что черт понимает: ему осталось бродить по белому свету уже последнюю ночь. А как только ударят первые колокола на утреннюю, нечисть убежит в свою берлогу.

Заметьте! Пока Путин цинично говорит о "перемирии", российские оккупанты продолжают открывать огонь. В частности, в канун Рождества враг почти 40 раз обстрелял Херсонскую область. Один человек погиб, есть пострадавшие.