Секретар РНБО представив українцям сучасне прочитання легендарної "Ночі перед Різдвом". Данілов заявив, що спершу чорт занурив світ у суцільну темряву. Він хотів помститися ковалю, водночас "неслабо вигрів від Вакули", а тоді запропонував оголосили "перемир'я".

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Данілов зауважив, що український геніальний Гоголь змалював детальний образ такого "чорта-ібліса". Далі секретар РНБО навів уривок з "Ночі перед Різдвом".

"Переляканий чорт кидався на всі боки, передчуваючи свою погибель, вузенька мордочка, яка безнастанно вертілася на всі боки та нюхала все, що тільки траплялося, закінчувалась, як і в наших свиней, кругленьким п'ятачком; ніжки були такі тоненькі. А зате ззаду в нього теліпався хвіст, такий гострий та довгий, як теперішні мундирні фалди; хіба тільки по цапиній бороді під мордою, по невеличких ріжках, які стирчали на голові", – мовиться у творі.

Закінчується цей уривок тим, що чорт розуміє: йому залишилося вештатися по білому світу вже останню ніч. А як тільки вдарять перші дзвони до утрені, нечисть втече до свого барлога.

Зауважте! Поки Путін цинічно говорить про "перемир'я", російські окупанти продовжують відкривати вогонь. Зокрема, напередодні Різдва ворог майже 40 разів обстріляв Херсонську область. Одна людина загинула, є постраждалі.