С какого испуга ее называть ее журналисткой, – Данилов о пропагандистке Панченко
В четверг, 4 января, СБУ открыла уголовное дело против бывшей ведущей телеканалов Медведчука Дианы Панченко. Все предатели рано или поздно будут наказаны.
Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он также подчеркнул, что Панченко недостойна называться журналисткой.
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Как отреагировал Данилов
Секретарь СНБО припомнил случай, когда в эфире Савика Шустера Панченко говорила: "если я террористка, то вы это докажите".
Ну, во-первых, она никакая не журналистка, это пропагандистка. Это совсем другая профессия. Более того, это человек, который предал нашу страну еще во времена, когда она работала на каналах Медведчука. Каналы были условными. Это была чисто пропаганда "русского мира",
– отметил Данилов.
Он также подчеркнул, что Украина уже не будет такой, как раньше, ведь не ради этого гибнут наши защитники и защитницы. По его словам, соответствующие органы обязательно накажут всех предателей, где бы они ни были.
"Вы по нашей земле ходить не будете" – заявил Данилов.
Что известно о деле Панченко
- Пропагандистку подозревают в оправдывании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины. По данным следствия, сюжеты Дианы Панченко манипулируют зрительским сознанием в интересах России.
- Среди прочего, речь идет о созданном ею якобы документальном фильме о разрушенном россиянами Мариуполе, в котором, по мнению следователей, используются пропагандистские нарративы врага. Пропагандистке Диане Панченко грозит до 5 лет тюрьмы.
- Диана Панченко раньше работала на телеканалах кума Путина – Виктора Медведчука. В частности, NewsOne, 112 Украина и ZIK. 12 декабря она заявила, что уехала во временно оккупированный Донецк. Дальше уже через несколько дней обнародовала фильм из этого города и увлеченного россиянами Мариуполя.
- Кроме того, распространила свои "интервью" с плененными украинскими военнослужащими Сергеем Мироненко и Михаилом Швецом.
- Заметим, что Панченко не раз отмечалась, озвучивая нарративы российской пропаганды. Еще с 2014 года из ее уст звучало оправдание российской агрессии против Украины. В одном из своих интервью она сказала, мол, "украинцы и россияне – братские народы".
- Заметим, что Диана Панченко заявила: "Всем, кто говорит, что моя поездка на Донбасс – это якобы предательство, и в то же время утверждает, что Донбасс нужно вернуть в Украину, готовая посодействовать в организации поездки в Донецк".