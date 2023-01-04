С какого испуга ее называть ее журналисткой, – Данилов о пропагандистке Панченко

В четверг, 4 января, СБУ открыла уголовное дело против бывшей ведущей телеканалов Медведчука Дианы Панченко. Все предатели рано или поздно будут наказаны.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он также подчеркнул, что Панченко недостойна называться журналисткой.

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Как отреагировал Данилов

Секретарь СНБО припомнил случай, когда в эфире Савика Шустера Панченко говорила: "если я террористка, то вы это докажите".

Ну, во-первых, она никакая не журналистка, это пропагандистка. Это совсем другая профессия. Более того, это человек, который предал нашу страну еще во времена, когда она работала на каналах Медведчука. Каналы были условными. Это была чисто пропаганда "русского мира",

– отметил Данилов.

Он также подчеркнул, что Украина уже не будет такой, как раньше, ведь не ради этого гибнут наши защитники и защитницы. По его словам, соответствующие органы обязательно накажут всех предателей, где бы они ни были.

"Вы по нашей земле ходить не будете" – заявил Данилов.

Что известно о деле Панченко