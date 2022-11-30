"Написаны в нужниках": Данилов прошелся по безумным заявлениям Медведева
30 ноября 2022 , 14:50Читати новину українською
Источник:Алексей Данилов
Когда России нужно "вбросить" очередной маразм, из "сумасшедшего дома" на арену выпускают Дмитрия Медведева. Он, брызгая слюной, выдает новую порцию бреда и прячется обратно в бункер.
Секретарь СНБО Данилов отметил, что его удивляет, когда цитируют Медведева. Все потому, что это глупо и не имеет смысла.
Заметьте "Эфир из Крыма через 6 месяцев": Подоляк заткнул Медведева, который попытался его "напугать"
Мысли, которые у него отсутствуют, и тексты, которые он не писал. Есть ли смысл распространять надписи с русских заборов и московских нужников. Не стоит смешивать политические новости со сферой клинической психиатрии,
– заявил Данилов.
Медведев – посол российского безумия
- Очевидно, что Медведев еще считает себя политиком. Однако на самом деле уже давно стал обычным московским безумцем. Его заявления демонстрируют, что на болота перестали завозить таблетки.
- Недавно испуганный Медведев выдал маразматическое заявление, что НАТО вроде бы должно распуститься. Очевидно, что в России уже наступил финальный этап отчаяния. Бестолковый Кремль не знает, что делать, и хочет нытьем привлечь внимание мира.
- Кроме того, Медведев призвал Альянс к "покаянию" перед всем человечеством и выдал абсурд о "преступной организации".
Обратите внимание – Медведев набросился на НАТО с угрозами: смотрите видео