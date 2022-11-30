"Написаны в нужниках": Данилов прошелся по безумным заявлениям Медведева

Когда России нужно "вбросить" очередной маразм, из "сумасшедшего дома" на арену выпускают Дмитрия Медведева. Он, брызгая слюной, выдает новую порцию бреда и прячется обратно в бункер.

Секретарь СНБО Данилов отметил, что его удивляет, когда цитируют Медведева. Все потому, что это глупо и не имеет смысла.

Заметьте "Эфир из Крыма через 6 месяцев": Подоляк заткнул Медведева, который попытался его "напугать"

Мысли, которые у него отсутствуют, и тексты, которые он не писал. Есть ли смысл распространять надписи с русских заборов и московских нужников. Не стоит смешивать политические новости со сферой клинической психиатрии,

– заявил Данилов.

Медведев – посол российского безумия

Очевидно, что Медведев еще считает себя политиком. Однако на самом деле уже давно стал обычным московским безумцем. Его заявления демонстрируют, что на болота перестали завозить таблетки.

Недавно испуганный Медведев выдал маразматическое заявление, что НАТО вроде бы должно распуститься. Очевидно, что в России уже наступил финальный этап отчаяния. Бестолковый Кремль не знает, что делать, и хочет нытьем привлечь внимание мира.

Кроме того, Медведев призвал Альянс к "покаянию" перед всем человечеством и выдал абсурд о "преступной организации".

Обратите внимание – Медведев набросился на НАТО с угрозами: смотрите видео