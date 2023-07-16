На войне погиб глава управления Нацполиции Черниговщины Алексей Дяговец

На войне погиб бывший глава Управления превентивной деятельности полиции Черниговщины Алексей Дяговец. Герой защищал Украину на фронте с января 2023 года.

В Министерстве внутренних дел заявили, что Алексей Дяговец 6 лет своей жизни отдал полиции. Был самоотверженным патриотом, добросовестно служившим Украинскому народу.

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На войне погиб Алексей Дяговец

Выражаем соболезнования по поводу гибели Алексея Дяговца. Полицейские склоняют головы в трауре по поводу трагического известия о героической гибели бывшего коллеги – Алексея Дяговца,

– написали в МВД.

Там рассказали, что будут помнить коллегу энергичным, ответственным и самоотверженным патриотом, добросовестно служившим Украинскому народу.

Пользователь Владимир Ульянов сказал, что Алексей Дяговец был одним из немногих, кого можно было назвать полицейским, а не "ментом или мусором".

Он не покинул Чернигов 24.02.2022, как его руководство и большинство коллег, и защищал родной город с оружием в руках. С января 2023 года – был в рядах ВСУ,

– говорится в сообщении.

Как вспоминают эксполицейского друзья и знакомые

Начальник патрульной полиции Ровенской области Сергей Мерчук написал, что Алексей Дяговец погиб 15 июля в бою. Он был очень светлым человеком.

Алексей Васильевич я знал с 2009 года. Сначала он преподавал у меня физкультуру, потом – дружба, мы стали кумовьями и это для меня всегда было большой честью,

– написал кум Алексея Дяговца.

Он вспомнил, что Герой последовал за ним в патрульную полицию – сначала Киева, потом Чернигова.

"Лидер, который не умел сидеть на месте, впоследствии стал начальником Управления превентивной деятельности Черниговщины. На этом посту во время оккупации родного края вместе с ребятами регбистами и друзьями из правильной среды жгли русню", – вспомнил Мерчук.



Дяговец с кумом / Фото из фейсбука Сергея Мерчука

После этого Алексей Дяговец пошел сражаться в подразделениях ВСУ. Он был примерным семьянином и отцом. У Героя осталась жена и две дочери.

Наталья Иващенко написала, что когда с ним виделись в последний раз, то у Героя горели глаза: "Он, как всегда, улыбался, хотя был очень измучен". Он ей сказал:" после Победы жена пообещала мне сына...".



Алексей Дяговец с семьей / Фото из фейсбука Наталии Иващенко

На сайте факультета физического воспитания Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Тараса Шевченко написали, что он был их бывшим студентом.

Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким Алексея. Все университетское сообщество разделяет ваше горе и скучает вместе с вами… Вечная память Герою!

– отметили на родном факультете.

Редакция 24 Канала искренне сочувствует семье Героя! Вечная память Алексею Дяговцу!