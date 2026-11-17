МАГАТЭ намерено назначить россиянина Алексея Ферапонтова, в отношении которого введены санкции, руководителем департамента. МИД Украины выразил протест, подчеркнув, что чиновникам, причастным к оккупации ЗАЭС, место на скамье подсудимых.

По заявлению МИД Украины, возможное повышение заместителя руководителя Ростехнадзора Алексея Ферапонтова расценивается как откровенное потакание оккупационной политике Кремля. В отношении этого чиновника уже введены персональные украинские санкции в соответствии с указом президента от 12 февраля 2023 года.

Что известно о возможном назначении Ферапонтова

Украинские дипломаты подчеркнули, что кандидатура Ферапонтова категорически неприемлема из-за его непосредственного участия в попытках легитимизировать захват Запорожской АЭС и распространить на станцию юрисдикцию российского регулятора. В ведомстве напомнили о нормах Устава МАГАТЭ, требующих безупречной добросовестности персонала и полной независимости руководства от давления государств.

Как сообщила международная организация Greenpeace, кадровые изменения планируется осуществить во время заседания Рады управляющих МАГАТЭ в Вене 18–20 ноября. Экологическая организация направила официальное предупреждение правительствам всех 35 государств-членов Рады с требованием заблокировать это назначение.

Экологи подчеркивают, что в апреле 2024 года Алексей Ферапонтов лично посещал оккупированную атомную станцию, а подчиненный ему регулятор выдавал незаконные российские лицензии на реакторы. Представители организации убеждены, что работа представителя агрессора на руководящей должности нанесет сокрушительный удар по репутации агентства.

Если Рафаэль Гросси реализует свой план назначить Ферапонтова на одну из высших должностей в МАГАТЭ, это станет фактически наградой для российской атомной отрасли за ее атаки против Украины. Ферапонтов непосредственно причастен к преступной российской оккупации Запорожской атомной электростанции. Российская атомная отрасль играет центральную роль в военной агрессии России и преднамеренных атаках на украинские атомные электростанции и электросеть,

– заявил старший специалист по ядерным вопросам Greenpeace Украина Шон Берни.

Аналитики отмечают, что специалисты Ростехнадзора и Росатома непосредственно вовлечены в агрессию, консультируя российских военных по поводу целей ударов по подстанциям, питающим украинские реакторы.

Конфликт интересов из-за амбиций в ООН

Особое внимание правозащитники и МИД Украины обращают на стремление Рафаэля Гросси возглавить ООН. Поскольку Москва обладает правом вето в Раде Безопасности ООН, зависимость главы МАГАТЭ от позиции российской стороны может искажать принципы нейтралитета.

Назначение высокопоставленного чиновника российской государственной атомной отрасли означало бы дать Кремлю именно то, к чему он стремится. И это происходит в тот момент, когда Гросси нуждается в поддержке России для реализации своих амбиций стать следующим Генеральным секретарем ООН. Это недопустимо. Назначение Ферапонтова может нанести серьезный ущерб авторитету должности генерального директора МАГАТЭ, существенно подорвать доверие к его независимости и ослабить способность Агентства эффективно реагировать на ядерный кризис в Украине, вызванный Россией,

– подчеркивает Шон Берни.

В письме Greenpeace напоминает о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 79/327, которая рекомендует должностным лицам приостанавливать исполнение своих текущих обязанностей на время участия в избирательной гонке, чтобы избежать подозрений в политической зависимости.

Напомним, что вакансия заместителя генерального директора и главы Департамента ядерной энергетики появилась в сентябре после скандального отстранения Михаила Чудакова. Тогда чиновника отстранили из-за создания опасной рабочей среды и нарушения внутренних правил агентства, касающихся запрета дискриминации.

Между тем 16 ноября регуляторы ядерной безопасности 38 стран призвали Россию прекратить удары по энергосистеме Украины. Специалисты предупредили о повышение риска ядерной аварии, которая может одновременно затронуть 9 реакторов.