На фронте погиб оператор БпЛА Алексей Якубенко

Российское вторжение продолжает забирать жизни украинцев. На войне погиб оператор FPV-дронов Алексей Якубенко.

Военный был родом из Никополя, что на Днепропетровщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-офицера 128-й бригады теробороны "Дикое Поле" Александра Курбатова.

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Что известно об Алексее Якубенко

Алексей Якубенко решил пойти на фронт, чтобы защищать родной Никополь и стал успешным оператором FPV-дронов.

В 128-ю бригаду ТрО "Дикое Поле" военный прибыл в конце 2023 года и до марта 2025-го находился на боевых позициях в Донецкой области.

Полтора года он воевал в степях Донецкой области на границе с Днепропетровской областью. Когда его перевели ко всей бригаде на Запорожское направление, он решил вернуться к тому участку фронта, который знал идеально, и перевелся в другую бригаду. Он что-то постоянно снимал на видео, монтировал, фотографировал,

– рассказывает пресс-офицер бригады.

А также добавляет, что из-за этого военные называли Алексея "режиссером". По словам Курбатова, он был профессиональным психологом. В армии мужчине предлагали работать по специальности, но военный решил остаться в должности оператора БпЛА.

Алексей погиб в первый боевой выход в другой бригаде, в которую решил перевестись.

К слову, ранее на фронте погиб оператор дронов из Ровенской области Андрей Карась. Жизнь военного оборвалась в боях на Курщине во время защиты Украины.