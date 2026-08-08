Отдать дань памяти деятелю пришли сотни людей, среди которых были родные, друзья, соратники и неравнодушные украинцы. Об этом сообщают Суспильне, hromadske и "Новости.LIVE".

Как прошло прощание с Алексеем Юковым в Киеве?

Панихида по 40-летнему волонтеру началась 8 августа во Владимирском соборе, где службу возглавил настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Панихиду по Алексею Юкову во Владимирском соборе возглавил Епифаний / Фото hromadske и Суспильне

После богослужения сотни людей собрались на Майдане Независимости. Вдоль прохода к монументу Независимости, вокруг которого установлены металлические конструкции с силуэтами погибших в Еленовке пленных, люди несли красные розы, подсолнухи и другие цветы.

Прощание также проходило на площади Независимости / Фото hromadske, Суспильне и "Мы-Украина"

Во время церемонии в Киеве жена погибшего Евгения Калугина поделилась своей болью и призвала общество сохранять уважение к умершим.

Мне очень жаль, я скучаю по своему мужу. Я не знаю, как дальше, честно. Все говорят: "Держись". А такие, как я, которым приходится без мужа воспитывать своих детей… Леша, я тебя так люблю. Ты был лучшим и остаешься им. Я горжусь тем, что я – твоя жена, что я родила тебе дочь. Как мы мечтали, что у нас будет две Женя и один Леша. Теперь остались только две Женя,

– сказала она.

Евгения также вспомнила последние разговоры с мужем и ужасы, с которыми он сталкивался каждый день.

"В последний момент он мне говорил: „Женя, я так устал от войны“. Поверьте, люди, там такой ужас. Вы не представляете, когда находят мертвых, и ты же видишь, как человек умер, какую смерть он встретил. Есть люди, которых насиловали. Вы представляете, найти человека мертвым с перевязанными руками и ногами, и ты понимаешь, что его убили вот так. Все эти истории – не просто солдаты, безликие в своей форме. Это люди", – подчеркнула жена.

Она вспомнила и об опасных ситуациях на фронте.

Когда-то они сидели в окопе – Артур, мертвый человек – и Леша. Прилетают дроны, сбрасывают бомбы, а ничего не срабатывает. Я смотрела это видео и думаю: если бы сработало, их бы похоронило заживо и никто бы не нашел. Ну, тогда это не сработало. А 5-го числа боги так решили – ему пора в мир мертвых…

– сказала Евгения Калугина.

Для семьи Алексей был не только поисковиком, но и общественным активистом и настоящим отцом. Его дочь рассказала, что он чувствовал погибших и считал своим долгом возвращать их домой.

"Говорил, что он просто должен это делать, что он их чувствует. Он всегда говорил всем, что вернет их", – поделилась девушка.

Проводить Алексея Юкова в Киеве пришло много людей / Фото "Новости.LIVE"

Военнослужащий Сергей Гнездилов подчеркнул, что Юков выполнял свою миссию без какой-либо поддержки со стороны государства.

Алексей – человек, который начал пионерскую работу в современной войне по возвращению погибших, возвращению имен, поиску тех, кто отдал свою жизнь за Украину. Это огромная потеря для украинского Донбасса, потому что Алексей – это имя украинского Донбасса. Это огромная потеря для всех, кто его знал. Он искренне верил в свою идею и работу, не имея никакой поддержки со стороны государства. Он возвращал домой имена,

– отметил военный.

Что известно о жизни и гибели Алексея Юкова?

Алексей Юков родился 9 сентября 1985 года в Славянске, где занимался спортом, был тренером по тайскому боксу и интересовался историей. Свой путь поисковика он начал еще в 12–13 лет, работая с останками солдат Второй мировой войны.

С началом российской агрессии в 2014 году Юков основал группу "Плацдарм" и сосредоточился на современных полях сражений, в частности участвовал в поиске тел после боев за Иловайск. Волонтеры также взяли тела российских военных для последующего обмена.

За время полномасштабного вторжения группа нашла около двух тысяч погибших. Из-за постоянного пребывания на работе Алексей редко виделся с семьей. В 2022 году он подорвался на мине и лишился глаза, но быстро возобновил деятельность. В 2024 году президент Украины наградил Алексея Юкова знаком отличия "Золотое сердце".

Алексей Юков получил смертельное ранение 5 августа на линии боевого столкновения в Лиманской общине в Донецкой области. Автомобиль, в котором он ехал, подорвался на мине во время миссии по эксгумации тел погибших украинских военных.

Изначально семья планировала провести прощание вечером 7 августа в родной для Алексея Донецкой области. Однако из-за угрозы российской атаки собрание пришлось отменить.