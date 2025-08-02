2 августа на взятках при закупке БПЛА и средств РЭБ разоблачили нардепа, руководителей районной и городской военных администраций и нацгвардейцев. Стало известно имя депутата, который фигурирует в этом деле.

Им оказался Алексей Кузнецов от "Слуги народа". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу фракции в ВРУ Давида Арахамию.

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Кто такой Алексей Кузнецов?

Арахамия сообщил, что на время расследования членство Кузнецова во фракции приостановят.

Ожидаем судебного рассмотрения этого дела в соответствующие сроки. Виновные в коррупционных преступлениях должны понести справедливое наказание независимо от статусов и должностей,

– написал он.

В Центре противодействия коррупции отметили, что Кузнецов голосовал за ограничение независимости НАБУ и САП, а позже поддержал законопроект, который возвращает полномочия этим органам.

Он был избран нардепом в 2019 году на Луганщине. Этот депутат также является членом комитета Рады по правам человека и ВСК по вопросам тарифной политики. Кроме того, был помощником нардепов от "Партии регионов" и "Блока Петра Порошенко".

К слову, в разоблаченном коррупционном деле также фигурируют бывший председатель Луганской ОВА, а сейчас председатель одной из РВА, начальник ГВА, руководитель воинской части Нацгвардии, а также бенефициар предприятия и директор компании-поставщика БПЛА.

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Их схема действовала в течение 2024 – 2025 годов. Они месяцами завладевали средствами, которые органы местного самоуправления выделяли на нужды ВСУ.

Фигуранты заключали договоры о закупке БпЛА и РЭБ по заведомо завышенной цене и получали "откаты".