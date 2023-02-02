Супругам добровольцев-белорусов якобы отказали в виде на жительство в Украине: так ли это

Супруги белорусов, воевавших за Украину в составе полка имени Кастуся Калиновского, заявили об отказе в оформлении документов на постоянное проживание в Украине. Теперь им грозит выдворение и преследование в Беларуси.

24 Канал обратился за комментарием к Миграционной службе. Там заверили, что информация не соответствует действительности. Рассказываем все, что известно о ситуации.

Внимание В Генштабе объяснили, сколько белорусов воюют за Россию против Украины

Что случилось

Алексей Лазарев, позывной "Уж" пытался получить вид на жительство, а жена – Вероника Янович подавала документы на получение статуса беженки.

Об отказе в миграционной службе сообщил сам Лазарев в твиттере. Он отметил, что у него и жены даже не приняли документы в ведомстве.



Пара военнослужащих из Беларуси защищали Украину в составе полка имени Кастуся Калиновского / Фото твиттер Алексея Лазарева

"Угрожает смертная казнь": почему не могут вернуться в Беларусь

Теперь супруги могут депортироваться из Украины, а в Беларуси им грозит смертная казнь за госпредательство, поскольку они воевали против российских оккупантов на стороне Украины.

Прочь из Украины, Алексей Лазарев некрасив! Прочь из Украины! Прочь! (с) Миграционная служба Украины,

– иронически написал бывший доброволец.

Лазарев заверил, что документы у них даже не приняли

Бывший доброволец заявил, что не будет отказываться от желания получить документы на жительство и дождется письменного отказа от миграционной службы.

"На самом деле я буду ждать письменного отказа (потому что это сделали по телефону, то есть отказались принимать документы). Что дальше? Не знаю. Бороться с ДМС можно долго, но как при этом жить – сказать трудно",

– отметил Лазарев, добавив, что вариант с жалобой в суд будет длительным, дорогостоящим, однако не обязательно результативным.

Супруги вступили в полк (тогда еще батальон) Калиновского в начале российского вторжения. В марте 2022 года они обвенчались в Киеве.

Пара не скрывала участия в войне и активно вела соцсети, рассказывая о буднях защитников на фронте.

Комментарий миграционной службы

Государственная миграционная служба опровергла информацию об отказе в оформлении документов на право проживания в Украине гражданам Республики Беларусь – Алексею Лазареву и Веронике Янович.

На основании проверки не установлен ни один факт официального обращения, а соответственно и отказа указанным гражданам Беларуси в оформлении каких-либо документов на право проживания в Украине,

– отметили в ведомстве.

Отмечают, что во время личного приема супруги подтвердили, что они не обращались в подразделения ДМС с официальными заявлениями и официальных отказов тоже не получали.

Также в ДМС подчеркнули, что придерживаются последовательной политики по урегулированию правового статуса иностранных граждан, защищавших территориальную целостность Украины исходя из конкретной ситуации каждого лица.

Руководству Главного управления миграционной службы Львовской области поставлена задача детально разобраться в обстоятельствах и принять меры по решению вопроса.

Кроме того, по данным миграционной службы, супруги начали официальные процедуры урегулирования своего статуса пребывания на территории Украины.