Алексей Омельяненко: Вместе с фондом "Надежда" мы обеспечили ГУР современными РЭБами и БПЛА

Бизнесмен Алексей Омельяненко совместно с Благотворительным фондом молодежной инициативы "Надежда" и председателем наблюдательного совета фонда, первым заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Валерием Дубилем продолжают поддерживать украинских защитников.

На этот раз для Генерального управления разведки Министерства обороны Украины передали высокотехнологичное оборудование, которое значительно усилит способности наших воинов. Мощную партию помощи вручили лично руководителю ГУР Кириллу Буданову.

В партию помощи вошли три беспилотные летательные аппараты комплексного типа, которые обеспечивают ведение разведки на оперативном и оперативно-тактическом уровнях, а также мультидиапазонный дрон для противодействия вражеским средствам радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, благотворители передали шесть современных систем радиоэлектронной борьбы с иммерсионной системой охлаждения, которые повышают эффективность операций в сложных условиях. А для обеспечения непрерывной работы техники были предоставлены десятки мощных зарядных станций и антитепловизорные чехлы "Луска" для защиты спутникового оборудования Starlink.

"Противник имеет преимущество в живой силе и технике. И наши защитники стойко сдерживают оккупантов, нанося им значительные потери. Наш фонд продолжит помогать украинским военным до победы Украины. Мы определили для себя миссию - спасать жизни, и делаем все возможное, чтобы как можно больше наших героев и героинь вернулись домой живыми и здоровыми", - подчеркнул председатель наблюдательного совета фонда "Надежда", первый заместитель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

Алексей Омельяненко добавил, что помощь военным - это общее дело всего украинского народа:

"Наши герои-защитники неутомимо защищают Украину. Наш долг - обеспечить их всем необходимым, чтобы они могли продолжать свою миссию и приближать нашу победу".

Это не первая партия помощи, которую Алексей Омельяненко, Валерий Дубиль и Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" передают украинским защитникам. В частности, были предоставлены эвакуационные автомобили для транспортировки раненых, спутниковые системы Starlink для бесперебойной связи, мощные зарядные станции, которые обеспечивают автономную работу техники, а также тепловизоры, дроны и другие средства, необходимые ребятам на передовой. Все это помогает военным эффективно выполнять задачи и сохранять человеческие жизни даже в самых сложных условиях.

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