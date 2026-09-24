Ранее работал над проектом "Армия+": Алексей Рева стал заместителем министра обороны

Правительство назначило майора Алексея Реву заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. На новой должности он будет отвечать за развитие цифровых систем и сервисов для Сил обороны.

Об этом назначении сообщили в Министерстве обороны Украины.

Что известно о новом назначении?

До назначения на должность заместителя министра Рева работал в ИТ-секторе Минобороны. Он участвовал в создании приложения "Армия+", цифровой системы учета военнослужащих "Импульс", а также возглавлял проектные команды.

В Минобороны подчеркнули, что усиление цифровизации необходимо, чтобы потребности Сил обороны быстрее воплощались в конкретные решения.

Цифровые инструменты позволяют сократить время принятия решений и обеспечить военнослужащим оперативный доступ к актуальной информации. В то же время одной из ключевых задач стратегии является объединение таких инструментов в единую цифровую экосистему.

Среди приоритетов нового заместителя министра обороны – дальнейшее развитие "Армия+", "Резерв+" и боевой системы DELTA.

Отдельным направлением должно стать открытие рынка ИТ-продуктов для нужд Сил обороны. В Минобороны рассчитывают, что это позволит шире привлекать украинскую ИТ-индустрию к разработке цифровых решений.

Напомним, 17 сентября генерал-майор Виктор Николюк покинул пост командующего Оперативной группировкой "Восток" после пяти месяцев руководства. Военный командующий заявил, что передает преемнику полностью боеспособную группировку, способную стойко вести активные оборонительные действия.

Во время пребывания в должности он руководил подразделениями на Славянском, Краматорском, Константиновском, Очеретинском и Покровском направлениях фронта.