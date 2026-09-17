Об этом сообщил генерал-майор в своем обращении.

Что известно об отставке Николюка?

Во время пребывания в должности он руководил подразделениями на Славянском, Краматорском, Константиновском, Очеретинском и Покровском направлениях фронта.

Когда завершается важный этап в жизни или работе, в нашем обществе принято подводить итоги. Сегодня и я сделаю это за тот отрезок времени, во время которого руководил Славянским, Краматорским, Константиновским, Очеретинским и Покровским направлениями фронта,

– заявил Николюк.

За время командования генерала украинским военным удалось остановить наступление российских войск на Александровском направлении. Также совместными усилиями подразделений был заблокирован противник в Константиновке.

На Славянском и Краматорском направлениях нам удалось выстроить устойчивую эшелонированную оборону с усилением подразделений, удерживающих позиции на передовой, и создать условия для дальнейшего уничтожения проникшего врага,

– написал он.

Военный также подчеркнул высокую готовность подчиненных сил к новым вызовам. "С уверенностью могу сказать, что моему преемнику передана полностью боеспособная группировка, способная стойко вести активные оборонительные действия", – отметил экс-командующий.

Николюка назначили на должность командующего Оперативным командованием "Восток" в апреле 2026 года вместо бригадного генерала Дмитрия Братишко. До этого он руководил оперативно-тактической группировкой войск "Донецк".

Напомним, Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Алексея Коваленко командующим Войсками связи и кибербезопасности ВСУ. Соответствующий указ президент подписал 15 сентября 2026 года. Коваленко с 2023 года временно исполнял обязанности командующего этими войсками, а также возглавляет Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут.