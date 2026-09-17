Про це повідомив генерал-майор у власному зверненні.

Що відомо про відставку Ніколюка?

Під час перебування на посаді він керував підрозділами на Слов'янському, Краматорському, Костянтинівському, Очеретинському та Покровському напрямках фронту.

Коли завершується важливий етап в житті або роботі, в нашому суспільстві прийнято підбивати підсумки. Сьогодні і я це зроблю за той відтинок часу, який керував Слов'янським, Краматорським, Костянтинівським, Очеретинським, Покровським напрямками фронту,

– заявив Ніколюк.

За час командування генерала українським військовим вдалося зупинити наступ російських військ на Олександрівському напрямку. Також спільними зусиллями підрозділів було заблоковано противника у Костянтинівці.

На Словʼянському та Краматорському напрямках нам вдалося вибудувати стійку ешелоновану оборону із підсилення підрозділів, які утримують позиції на передньому краї та створити умови для подальшого знищення інфільтрованого противника,

– написав він.

Військовий також підкреслив високу готовність підпорядкованих сил до нових викликів. "Із упевненістю можу сказати, що моєму наступнику передане повністю боєздатне угруповання, спроможне стійко вести активні оборонні дії", – зазначив екскомандувач.

Ніколюка призначили на посаду командувача Оперативного командування Схід у квітні 2026 року замість бригадного генерала Дмитра Братішка. До цього він керував оперативно-тактичним угрупованням військ "Донецьк".

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Олексія Коваленка командувачем Військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Відповідний указ президент підписав 15 вересня 2026 року. Коваленко з 2023 року тимчасово виконував обов'язки командувача цих військ, а також очолює Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.