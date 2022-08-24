Мы не знаем количество погибших гражданских, в Мариуполе – страшные цифры – Резников

Министр обороны Алексей Резников оценил потери Украины в войне с россией. Глава Минобороны заявил, что россия нанесла ущерб на миллиарды долларов, а о потерях в Мариуполе украинское правительство до сих пор не знает.

оккупанты скрывают информацию о жертвах в Мариуполе

Алексей Резников заявил, что потери Украины в войне с Россией можно оценивать с точки зрения человеческой жизни или здоровья, финансов, количества утраченного имущества и инфраструктуры.

К теме В первые дни войны Резников отправил шойгу ультиматум о капитуляции.

Министр подчеркнул, что Украина на поле боя теряет своих защитников и защитниц. Кроме того, по его словам, Украина теряет жизни гражданских граждан и детей.

Мы не знаем, сколько десятков тысяч погибло в Мариуполе. Людей, простых мирных, когда его бомбили,

– сказал Резников.

Он подчеркнул, что российские оккупанты скрывают информацию о жертвах в Мариуполе. Вместе с тем Резников напомнил, что в мэрии Мариуполя "звучали страшные цифры".

К сведению. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко информировал, что в Мариуполе погибли около 22 тысяч человек

"Я боюсь представить (потери – 24) в количественном составе. А в деньгах это сумасшедшие суммы – миллиарды долларов", – сказал Алексей Резников.

Он подчеркнул, что россия как правительство, страна и нация будут платить Украине репарации не одно поколение. По его словам, россияне будут платить этот долг, как "потомки фашистов гитлеровской Германии сегодня платят долг".

Что еще известно о потерях Украины

Главнокомандующий ВСУ назвал потери Украины в войне с россией. Он заявил, что в войне с россией принимают участие не только военные и принявшие в руки оружие, но и не виноваты дети.

Залужный отметил, что они, возможно, входят в почти 9 тысяч погибших героев. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что дети должны расти в защите, абсолютной безопасности и ощущении, что будущее обязательно есть.

В августе советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что Украина ежедневно теряет около 30 – 50 героев. Он отметил, что Украина теряет меньше военных на фронте по сравнению с данными, которые озвучивались в июне.

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