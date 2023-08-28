Это – Голгофа: Резников рассказал, предлагал ли ему Зеленский другую должность

Алексей Резников рассказал, что очень много общается с президентом Владимиром Зеленским. На 98% разговоры касаются вопроса обороны.

Кроме того, еще на 2% он состоит из разговоров о будущем украинской армии. Речь идет о глобальном контексте. Соответствующее заявление министр сделал во время пресс-конференции, сообщает 24 Канал.

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Резников подчеркнул, что право Зеленского – предлагать человека на должность министра обороны. Министр добавил: если президент предложит ему работать над реализацией другого проекта, то он, наверное, согласился бы. Резников признался: "эта должность, кто бы на ней ни был – это Голгофа".

Еще в 2021 году перед назначением меня в Минобороны у президента было несколько разных проектов, которые я был готов реализовать. И президент выбирал. Должность посла – это не проект. Но есть несколько разных возможностей, как реализовать эти крупные проекты, особенно в контексте проекта будущего нашей армии,

– подчеркнул Резников.

Министр о наступлении героев ВСУ

Кроме того, Резников прокомментировал контрнаступление героев ВСУ. Министр подчеркнул, что все идет по плану. Цель Украины – сохранить жизнь своих воинов. Тем временем Россия бросает своих людей как "пушечное мясо". Пока все происходит по плану Киева.