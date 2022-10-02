Может ли Украина приобрести танки по ленд-лизу: ответ Резникова

Алексей Резников заявил, что Украина может заказать определенное вооружение по программе ленд-лиза. Однако это возможно только при политическом решении.

Соответствующую информацию министр обороны США рассказал в эфире телемарафона "Единые новости". Также он анонсировал на следующей неделе интересный пакет от партнеров.

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Резников прокомментировал покупку оружия в рамках ленд-лиза

Пока мы ведем переговоры с нашими партнерами о том, какой боевой танк будет на вооружении украинской армии. То ли это будет американский Abrams, то ли немецкий Leopard, то ли британский, то ли французский. Это вопрос принятия политического решения,

– рассказал Резников.

Министр обороны Украины пояснил, что:

только после утверждения этого выбора, наше государство сможет что-нибудь заказать;

то же касается и боевых самолетов.

1 октября вступил в силу ленд-лиз

Стоит вспомнить, что 1 октября вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. Это переход на новые системы вооружения и перевооружения всей украинской армии.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что на пути к ленд-лизу нужно пройти два этапа:

заказ оборонных предприятий;

программа по увеличению производства.

Война и продолжающиеся интенсивные боевые действия – это все вызывает потребность значительного количества боеприпасов, оружия, амуниции и т.д.

– говорит Мусиенко.

Он пояснил, что это должно быть снабжение не просто складов, а отлаженный механизм конвейерного производства.

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