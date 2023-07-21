В ходе работы в Макаровском суде Алексей Тандыр рассмотрел не одну сотню дел по статье 130 – "управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического опьянения". Исследовав Единый государственный реестр судебных решений с 2011 года по 2023 год, 24 Канал нашел около 200 дел, закрытых по этой статье.

Дотемы Брат-подсудимый, сотни дел и никакого штрафа: как работал Тандыр и какие семейные секреты есть

Судьи никогда не виноваты: самое громкое дело о ДТП, которое закрыл Тандыр

Из судебных постановлений нас стало понятно, что Алексей Тандыр годами закрывал дела о пьяных водителях и хорошо знает вероятные пробелы, в которые можно провалиться, чтобы избежать наказания. Однако самое громкое дело касается судьи Киево-Святошинского суда.

В Фонде DEJURE рассказали, что в 2021 году Алексей Тандыр якобы помог судье Киево-Святошинского райсуда Дмитрию Усатову избежать ответственности за "пьяное" ДТП.

Тогда Усатов под хмельком вызвал аварию, которая привела к тяжелым травмам позвоночника водителя другого авто.

Тандыр не привлек коллегу к ответственности по статье 124, а судья Печерского райсуда Киева Олег Белоцерковец "отмазал" Усатова по "алкогольной" 130-й. Дело закрыли из-за истечения срока.

Расследование 24 Канала о судье Тандыра: смотрите видео

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