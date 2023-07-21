В ходе работы в Макаровском суде Алексей Тандыр рассмотрел не одну сотню дел по статье 130 – "управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического опьянения". Исследовав Единый государственный реестр судебных решений с 2011 года по 2023 год, 24 Канал нашел около 200 дел, закрытых по этой статье.
Дотемы Брат-подсудимый, сотни дел и никакого штрафа: как работал Тандыр и какие семейные секреты есть
Судьи никогда не виноваты: самое громкое дело о ДТП, которое закрыл Тандыр
Из судебных постановлений нас стало понятно, что Алексей Тандыр годами закрывал дела о пьяных водителях и хорошо знает вероятные пробелы, в которые можно провалиться, чтобы избежать наказания. Однако самое громкое дело касается судьи Киево-Святошинского суда.
В Фонде DEJURE рассказали, что в 2021 году Алексей Тандыр якобы помог судье Киево-Святошинского райсуда Дмитрию Усатову избежать ответственности за "пьяное" ДТП.
Тогда Усатов под хмельком вызвал аварию, которая привела к тяжелым травмам позвоночника водителя другого авто.
Тандыр не привлек коллегу к ответственности по статье 124, а судья Печерского райсуда Киева Олег Белоцерковец "отмазал" Усатова по "алкогольной" 130-й. Дело закрыли из-за истечения срока.
Расследование 24 Канала о судье Тандыра: смотрите видео
Другие громкие дела о "пьяных ДТП", которые закрыл Тандыр
- В ноябре 2022 года Тандыр закрыл дело против бывшего оперативного уполномоченного Нацполиции в Киеве Владимира Покинтелицы. Тот утверждал, что просто остановил авто на блокпосте и оставил его, а только тогда пошел пить пиво. И, мол, когда он пришел, полицейские начали составлять протокол по 130 статье. Алексей Тандыр закрыл дело.
- 6 октября 2022 года Алексей Тандыр рассматривал дело члена совета Макаровской местной ветви ОПЗЖ Владимира Табулинского. Его остановили полицейские, когда заподозрили опьянение. Табулинский отказался от драгера и прохождения осмотра в больнице, заявив, что у него просто аллергия. Дело закрыли.
- Примечательно, что в 2018 году Тандыр уже рассматривал против Табулинского подобное дело. Тогда ОПЗЖшник сказал, что он не управлял автомобилем и так же отказался от прохождения медицинского осмотра под видеозапись. Дело, конечно, было закрыто.
- В том же году судья Тандыр закрыл дело в отношении супруга секретарши судебных заседаний Бородянского районного суда Игорь Бурак.