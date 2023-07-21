Під час роботи в Макарівському суді Олексій Тандир розглянув не одну сотню справ за статтею 130 – "керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння". Дослідивши Єдиний державний реєстр судових рішень з 2011 року до 2023, 24 Канал знайшов близько 200 справ, закритих за цією статтею.

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Судді ніколи не винні: найгучніша справа про ДТП, яку закрив Тандир

Із судових постанов нас стало зрозуміло, що Олексій Тандир роками закривав справи про водіїв напідпитку і добре знає ймовірні прогалини, у які можна провалитися, щоб уникнути покарання. Проте чи не найгучніша справа стосується судді Києво-Святошинського суду.

У Фундації DEJURE розповіли, що 2021 році Олексій Тандир нібито допоміг судді Києво-Святошинського райсуду Дмитру Усатову уникнути відповідальності за "п'яну" ДТП.

Тоді Усатов напідпитку спричинив аварію, яка призвела до тяжких травм хребта водія іншого авто.

Тандир не притягнув колегу до відповідальності за статтею 124, а суддя Печерського райсуду Києва Олег Білоцерківець "відмазав" Усатова за "алкогольною" 130-ою. Справу закрили через сплив терміну.

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