Під час роботи в Макарівському суді Олексій Тандир розглянув не одну сотню справ за статтею 130 – "керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння". Дослідивши Єдиний державний реєстр судових рішень з 2011 року до 2023, 24 Канал знайшов близько 200 справ, закритих за цією статтею.
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Судді ніколи не винні: найгучніша справа про ДТП, яку закрив Тандир
Із судових постанов нас стало зрозуміло, що Олексій Тандир роками закривав справи про водіїв напідпитку і добре знає ймовірні прогалини, у які можна провалитися, щоб уникнути покарання. Проте чи не найгучніша справа стосується судді Києво-Святошинського суду.
У Фундації DEJURE розповіли, що 2021 році Олексій Тандир нібито допоміг судді Києво-Святошинського райсуду Дмитру Усатову уникнути відповідальності за "п'яну" ДТП.
Тоді Усатов напідпитку спричинив аварію, яка призвела до тяжких травм хребта водія іншого авто.
Тандир не притягнув колегу до відповідальності за статтею 124, а суддя Печерського райсуду Києва Олег Білоцерківець "відмазав" Усатова за "алкогольною" 130-ою. Справу закрили через сплив терміну.
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Інші гучні справи про "п'яні ДТП", які закрив Тандир
- В листопаді 2022 Тандир закрив справу проти колишнього оперативного уповноваженого Нацполіції у Києві Володимира Покінтелиці. Той стверджував, що просто зупинив авто на блокпості й залишив його, а вже тільки тоді начебто пішов пити пиво. І, мовляв, коли він прийшов, то поліцейські почали складати протокол за 130 статтею. Олексій Тандир закрив справу.
- 6 жовтня 2022 року, Олексій Тандир розглядав справу члена ради Макарівської місцевої гілки ОПЗЖ Володимира Табулінського. Його зупинили поліцейські, коли запідозрили сп'яніння. Табулінський відмовився від драгера та проходження огляду у лікарні й при цьому заявивши, що у нього просто алергія. Справу закрили.
- Примітно, що у 2018 році Тандир вже розглядав проти Табулінського подібну справу. Тоді ОПЗЖшник сказав, що він не керував авто і так само відмовився від проходження медичного огляду під відеозапис. Справа, звісно, була закрита.
- Того ж року суддя Тандир закрив справу щодо чоловіка секретарки судових засідань Бородянського районного суду Ігор Бурак.