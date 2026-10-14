Алексея Гончаренко официально исключили из фракции "Европейская солидарность"

Народного депутата Алексея Гончаренко исключили из парламентской фракции "Европейская Солидарность". Соответствующее решение было оглашено с трибуны Верховной Рады.

Об этом сообщил сам политик в своем телеграм-канале.

Что известно об исключении Гончаренко из фракции?

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что утром 14 октября его официально исключили из фракции "Европейская Солидарность".

Спасибо коллегам за 12 лет работы. Вместе мы смогли добиться больших перемен в Украине и продолжим работать для Украины. Держимся!

– написал он.

Напомним, Гончаренко исключили из фракции "Европейская Солидарность" на фоне разногласий по поводу его публичной риторики и заявлений о необходимости договариваться с Россией. Одной из причин недовольства стали его посты от 2 октября 2026 года, в которых депутат фактически продвигал идеи уступок России.

В частности, Гончаренко активно поднимал тему мобилизации и критиковал отдельные аспекты украинского сопротивления полномасштабной агрессии.

Такая риторика перекликается с российскими пропагандистскими нарративами о тщетности сопротивления России. В то же время в самой "Европейской Солидарности" не смогли убедительно аргументировать свою позицию в дискуссии вокруг заявлений депутата, что вызвало дополнительные вопросы к позиции партии.

Попытки отдельных представителей политической силы, в частности историка Владимира Вятровича, публично дискутировать с Гончаренко не привели к изменению его риторики.