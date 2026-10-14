Про це повідомив сам політик у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про виключення Гончаренка з фракції?

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що зранку 14 жовтня його офіційно виключили з фракції "Європейська Солідарність".

Дякую колегам за 12 років роботи. Ми разом змогли добитись великих змін в Україні і продовжимо працювати для України. Тримаєм стрій!

– написав він.

Нагадаємо, Гончаренка виключили з фракції "Європейська Солідарність" на тлі розбіжностей щодо його публічної риторики та заяв про необхідність домовлятися з Росією. Однією з причин невдоволення стали його дописи від 2 жовтня 2026 року, у яких депутат фактично просував ідеї поступок Росії.

Зокрема, Гончаренко активно порушував тему мобілізації та критикував окремі аспекти українського спротиву повномасштабній агресії.

Така риторика перегукується з російськими пропагандистськими наративами про марність опору Росії. Водночас у самій "Європейській Солідарності" не змогли переконливо аргументувати свою позицію в дискусії навколо заяв депутата, що спричинило додаткові питання до позиції партії.

Спроби окремих представників політсили, зокрема історика Володимира В’ятровича, публічно дискутувати з Гончаренком не призвели до зміни його риторики.