Алексея Кулебу назначили главой Киевской ОГА

Алексея Кулебу 2 февраля назначили главой Киевской областной государственной администрации. Чиновник является первым заместителем главы КГГА по вопросам осуществления самоуправительных полномочий.

Кулеба заменит на посту губернатора Киевщины Василия Володина, которого Кабмин уволил.

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Кто такой Алексей Кулеба

Чиновник работает в органах местного самоуправления с 2019 года. Сначала он был директором департамента благоустройства КГГА. В 2021 его назначили на должность первого заместителя мэра Виталия Кличко.

Перед этим мужчина занимался бизнесом. Хотя в 2014 году тоже имел отношение к политике – был помощником депутата Киевского городского совета на общественных началах.

В 2018 году работал генеральным директором ООО "Asper Эстейт".

Предыдущие руководители Киевской ОГА

В марте 2020 года президент Владимир Зеленский уволил Алексея Чернышева с должности главы Киевской ОГА.

Вместо него назначил Василия Володина временно исполнять обязанности.

В июне 2020 года Зеленский подписал указ о полноценном назначении Володина на должность.

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