Алексей Кулеба стал новым главой Минвосстановления

В Украине продолжается день назначений. Так, Алексей Кулеба занял кресло вице-премьер-министра по восстановлению Украины.

Отметим, что в этот день нового главу получило и МИД Украины. Вместо бывшего главы – Дмитрия Кулебы, кресло занял Андрей Сибига занял Андрей Сибига. Он ранее был заместителем министра.

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Алексей Кулеба стал главой Минобновления

Нардеп Ярослав Железняк отметил, что "За" назначение Алексея Кулебы вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития общин и территорий Украины высказались 240 депутатов Верховной Рады.

Интересно, что из 198 депутатов фракции "Слуга народа" за назначение Кулебы проголосовали 167 парламентариев.

Результаты поименного голосования за назначение / фото Ярослав Железняк

"Фактически он будет сразу на трех министерствах", – пишет Железняк.

До этого Кулеба был заместителем главы Офиса президента и отвечал за региональную политику. С мая 2022 по январь 2023 года занимал должность главы Киевской областной государственной администрации.

До Кулебы министерством руководил временно исполняющий обязанности министра Василий Шкураков. Полноценного главы у ведомства не было с мая 2024 года, когда с этой должности был уволен Александр Кубраков.