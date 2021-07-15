Нобелевского лауреата из Беларуси заподозрили в попытке пронести бомбу в самолет
Источник:Meduza
Нобелевского лауреата заподозрили в попытке пронести бомбу на борт самолета летящего из Берлина во Вроцлав. Из-за этого белорусская писательница Светлана Алексиевич вечером 14 июля не попала на рейс.
Об инциденте сообщил фонд Ольги Токарчук – польской писательницы и нобелевского лауреата, со ссылкой на саму Светлану Алексиевич. Она планировала вылететь во Вроцлав, чтобы принять участие в мероприятии "Протест Алексиевич и Токарчук", однако в аэропорту Берлина ее багаж забрали для дополнительной проверки.
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Детали инцидента с Алексиевич
Сотрудник аэропорта, проверяя сумку Алексиевич, вдруг резко отбросил ее, а затем писательницу попросили подождать полицию. Примерно через полчаса писательнице сказали, что в ее сумке, вероятно – бомба.
Работница полиции указала на мою сумку и заявила, что там бомба! Я сказала, что они, видимо, сумасшедшие,
– рассказала Алексиевич.
По ее мнению, сотрудники аэропорта подумали, что бомбой является зарядное устройство. Багаж писательницы отдали еще на одну проверку, она показала, что в сумке ничего нет подозрительного. Однако Светлана Алексиевич опоздала на свой самолет и ей пришлось ехать во Вроцлав на автомобиле, который за ней отправили организаторы мероприятия "Протест Алексиевич и Токарчук".
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Что известно о Светлане Алексиевич
- Светлана Алексиевич является автором ряда известных книг, "Чернобыльской молитвы", которая легла в основу сериала "Чернобыль" от HBO, в частности.
- Писательница осуждает российскую агрессию в Украине и имеет украинские корни.
- В 2015 году она стала лауреатом Нобелевской премии.
- 28 сентября писательница уехала из Беларуси в Германию по соображениям безопасности. Ранее ее хотели арестовать как участника Координационного совета.