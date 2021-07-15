Нобелевского лауреата из Беларуси заподозрили в попытке пронести бомбу в самолет

Нобелевского лауреата заподозрили в попытке пронести бомбу на борт самолета летящего из Берлина во Вроцлав. Из-за этого белорусская писательница Светлана Алексиевич вечером 14 июля не попала на рейс.

Об инциденте сообщил фонд Ольги Токарчук – польской писательницы и нобелевского лауреата, со ссылкой на саму Светлану Алексиевич. Она планировала вылететь во Вроцлав, чтобы принять участие в мероприятии "Протест Алексиевич и Токарчук", однако в аэропорту Берлина ее багаж забрали для дополнительной проверки.

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Детали инцидента с Алексиевич

Сотрудник аэропорта, проверяя сумку Алексиевич, вдруг резко отбросил ее, а затем писательницу попросили подождать полицию. Примерно через полчаса писательнице сказали, что в ее сумке, вероятно – бомба.

Работница полиции указала на мою сумку и заявила, что там бомба! Я сказала, что они, видимо, сумасшедшие,

– рассказала Алексиевич.

По ее мнению, сотрудники аэропорта подумали, что бомбой является зарядное устройство. Багаж писательницы отдали еще на одну проверку, она показала, что в сумке ничего нет подозрительного. Однако Светлана Алексиевич опоздала на свой самолет и ей пришлось ехать во Вроцлав на автомобиле, который за ней отправили организаторы мероприятия "Протест Алексиевич и Токарчук".

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Что известно о Светлане Алексиевич