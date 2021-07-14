Об этом рассказала жена задержанного журналиста Адария Гуштын. По ее словам, ее мужа и других задержанных коллег подозревают в нарушении статьи об организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Интересно Байден прокомментировал протесты на Кубе – Голос Америки
"По нашей информации, при задержании его избили. Он получил травму головы", – отметила Гуштын.
Ей известно, что муж сейчас чувствует себя лучше. Однако она все равно опасается по его состояния здоровья. Более того, она даже не может передать мужу и другим задержанным предметы первой необходимости.
С четверга они одеты в то, в чем их забрали. У них нет даже зубной щетки или сменного белья. Им не выдают матрасы или постель. Не дают помыться,
– сказала жена задержанного.
Она также добавила, что их не выводят на улицу, чтобы прогуляться.
Давление на журналистов в Беларуси: коротко
- В Беларуси начали массово притеснять независимые СМИ.
- Силовики устраивают обыски в редакциях и задерживают журналистов.
- Власти уже удалось заблокировали сайт "Нашей Нивы", обыскать редакцию "Бресткой газеты" и независимой газеты Intex-Press.
- Журналист Александр Бураков, который провел в СИЗО 20 суток, рассказал ужасные детали. Он также отмечал, что ему не дали ни матраса, ни подушки. Более того, его будили два раза за ночь и полностью раздевали.