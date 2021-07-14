Про це розповіла дружина затриманого журналіста Адарія Гуштин. За її словами, її чоловіка та інших затриманих колег підозрюють у порушенні статті про організацію або підготовку дій, які грубо порушують громадський порядок.

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"За нашою інформацією, під час затримання його побили. Він отримав травму голови", – зазначила Гуштин.

Їй відомо, що чоловік зараз почувається краще. Однак вона все одно побоюється щодо його стану здоров'я. Ба більше, вона навіть не може передати чоловікові та іншим затриманим речі першої потреби.

З четверга вони одягнені в те, в чому їх забрали. У них немає навіть зубної щітки або змінної білизни. Їм не видають матраци чи постіль. Не дають помитись,

– зауважила дружина затриманого.

Вона також додала, що їх не виводять на вулицю, аби прогулятися.

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