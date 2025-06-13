Главой миссии Украины при НАТО стала Алена Гетьманчук: что о ней известно

Владимир Зеленский 13 июня своим указом назначил Алену Гетьманчук главой миссии Украины при НАТО. 24 Канал собрал, что известно о ней.

Совсем скоро, в конце июня, состоится саммит НАТО в Нидерландах. В проекте декларации саммита не упоминается перспектива членства Украины в Альянсе. Но помощь Украине продолжат оказывать.

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Кто такая Алена Гетьманчук, которая возглавила миссию Украины при НАТО

Алена Гетьманчук – основательница и директор центра "Новая Европа" (ЦНЕ), внештатный старший аналитик Евразийского Центра Atlantic Council (США).

На сайте центра "Новая Европа" сказано, что она – опытный эксперт по внешней политике и руководитель медийных и общественных проектов. В 2009 году стала соучредителем Института мировой политики, которым руководила в течение 8 лет. С 2016 года Алена является членом Консультационного комитета президентов Украины и Польши. В 2017 году получила государственную награду от тогдашнего президента Украины Петра Порошенко за вклад в процесс евроинтеграции Украины.

Гетьманчук активно публикуется в СМИ. Она почти 15 лет работала международным обозревателем и редактором.

Указ Президента. В критически важное время для будущего Украины, для будущего самого НАТО и, конечно, для будущего Украины в НАТО. Осознаю ответственность. Спасибо за доверие,

– написала она в фейсбуке.

Гетьманчук добавила, что впоследствии поделится мыслями, а пока полностью погружена в подготовку к саммиту НАТО в Гааге.

О том, что Алена Гетьманчук получит новую должность, говорилось еще в декабре прошлого года. Тогда было более 30 кадровых изменений. В частности, бывший узник Кремля, крымскотатарский политик, преподаватель, политолог и журналист Нариман Джелял был назначен послом в Турцию, Алена Гетьманчук – представительницей Украины в НАТО, Андрей Мельник – представителем Украины в ООН.

Позже в МИД прокомментировали масштабное обновление дипкорпуса.

"В целом это нормальная практика – заполнять посольские должности политическими назначениями, если люди способны справиться с этой работой. Поэтому считаем, что этот подбор людей эффективен и будем оценивать по результатам", – сказал Георгий Тихий во время брифинга.

Спикер министерства отметил, что в Украине далеко не самый высокий процент политических назначений.