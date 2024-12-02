Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт парламента.

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Нардеп Алена Шкрум складывает свой мандат

На сайте указывается, что "рассмотрев личное заявление народного депутата Украины - члена депутатской фракции политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" Шкрум Алены Ивановны о сложении депутатских полномочий" комитет решил внести в Раду проект постановления "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Шкрум А.И." и рекомендовать Раде принять его в целом.

Председателю комитета Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Кальченко Сергею поручили подать проект постановления в Верховную Раду за своей подписью.

Нардеп свое решение о сложении мандата не комментировала.