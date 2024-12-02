Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт парламенту.

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Нардепка Альона Шкрум складає свій мандат

На сайті вказується, що "розглянувши особисту заяву народного депутата України - члена депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Шкрум Альони Іванівни про складення депутатських повноважень" комітет вирішив внести до Ради проєкт постанови "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Шкрум А.І." та рекомендувати Раді прийняти його в цілому.

Голові комітету Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Кальченку Сергію доручили подати проєкт постанови до Верховної Ради за своїм підписом.

Нардепка свого рішення про складання мандату не коментувала.